Pokémon Scarlatto e Violetto: In regalo un Garganacl competitivo tramite Dono segreto

Per ingolosire il palato dei giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto ed alimentare l’affluenza di questi nelle Lotte Online, The Pokémon Company ha deciso di rilasciare un dono molto speciale. Tramite riscatto di un codice promozionale sarà infatti possibile ricevere un esemplare di Garganacl già predisposto per le lotte competitive.

Riscattando il codice 1STCHAMPSV tramite funzione Dono Segreto potrete ottenere in men che non si dica questo mostriciattolo tascabile sulla vostra copia di Pokémon Scarlatto e Violetto. Vi ricordiamo che il codice è valido solo per un periodo di tempo limitato (da oggi fino alle ore 00:59 italiane di martedì 21 febbraio 2023).

Come riscattare un Dono Segreto su Pokémon Scarlatto e Violetto

Per ricevere il vostro esemplare di Garganacl tramite codice sopra menzionato dovrete per prima cosa premere il pulsante X per aprire il menù di gioco. Scegliete quindi la voce “Poképortale” e successivamente “Dono Segreto“. Qui potrete scegliere fra due opzioni: “Tramite Internet” e “Tramite codice seriale/password“. Cliccate sulla seconda opzione, inserite il codice e attendete che il Pokémon arrivi!

Il Garganacl in questione è un esemplare competitivo, perfetta riproduzione del Pokémon di Jiseok Lee (campione dell’edizione 2023 della Pokémon San Diego Regional Championships). Garganacl sarà di livello 50, con abilità Sale Purificatore. Il suo Teratipo è Veleno ed oltre allo strumento Avanzi, sarà fornito delle seguenti mosse:

Sotto Sale

Ripresa

Bodyguard

Protezione

Vi ricordiamo inoltre che la coppia di titoli Pokémon Scarlatto e Violetto è in procinto di ricevere un importante aggiornamento, volto a migliorarne le funzionalità e rimuovere molti bug. Per saperne di più vi rimandiamo all’articolo completo qui sul portale di HyNerd.