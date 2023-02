Playstation plus extra: uscite 21 febbraio

Indice dei contenuti Horizon Forbidden West e The Quarry su PlayStation Plus Extra e Premium

Per i titolari degli abbonamenti Playstation Plus Extra e Premium dal 21 febbraio verranno inseriti i nuovi giochi con dei giochi davvero interessanti sia per PS4 che per PS5.

Le due vere perle di questo mese sono date dall’arrivo di Horizon Forbidden West, sequel di Horizon Zero Dawn che vede la protagonista Aloy che dopo la presunta sconfitta di ADE dirigersi verso la regione nota come “Ovest Proibito”, e The Quarry, il videogioco horror ispirato a film come Venerdì 13 e La Cosa.

Questo potrebbe essere un gran segnale di innovazione da parte di Sony in quanto, per la prima volta, verranno inclusi nell’abbonamento dei giochi molto recenti, meno di un anno dalla loro uscita.

Ma ora vediamo la lista completa dei giochi che ci aspettano su PlayStation Plus Extra:

Horizon Forbidden West | PS4, PS5

The Quarry | PS4, PS5

Resident Evil 7: Biohazard | PS4

Outriders | PS4, PS5

Scarlet Nexus | PS4, PS5

Borderlands 3 | PS4, PS5

Tekken 7 | PS4

Ace Combat 7: Skies Unknown | PS4

Earth Defense Force 5 | PS4

Oninaki | PS4

Lost Sphear | PS4

I am Setsuna | PS4

The Forgotten City | PS4 PS5

PREMIERE



February 2023 PS Plus Game Catalog additions



🔹Horizon Forbidden West

🔹Scarlet Nexus

🔹Resident Evil 7: Biohazard

🔹Borderlands 3

🔹And more to come…



⌛️Available from February 21th#PlaystationPlus #Extra #Premium #Playstation pic.twitter.com/4gsufdUEOc — billbil-kun (@billbil_kun) February 15, 2023

Questi invece su Playstation Plus Premium:

The Legend of Dragoon | PS1

Wild Arms 2 | PS1

Harvest Moon: Back to Nature | PS1

Destroy All Humans! | PS4

Insomma oltre a grandi giochi recenti ci attendono anche dei super classici. Ricordando che PlayStation Plus Extra consente l’accesso ad un’ampia libreria di giochi per le ultime due console di casa PlayStation, mentre il piano Premium include anche il supporto al cloud gaming e alle librerie di PS3, PS2, PS1 e PSP.

Ora vedremo i prossimi mesi cosa ci aspetta dato che il 2023 era già iniziato forte con i giochi Back 4 Blood e Devil May Cry 5 Special Edition ma ora Sony ha alzato ancora di più il tiro con questi titoli.