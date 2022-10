Pokémon scarlatto e violetto: ecco greavard, nuovo pokémon spettro

Indice dei contenuti Ciò che sappiamo su Greavard in Pokémon Scarlatto e Violetto

Nella giornata di ieri, sui canali ufficiali di The Pokémon Company è stata rivelata la nuova creatura di Pokémon Scarlatto e Violetto. Si tratta di Greavard, il Pokémon Fantasma.

Dapprima presentato nella premiere sopra e successivamente in un gameplay trailer, il pokémon si presenta di primo acchito come un piccolo adorabile e giocherellone Pastore Bergamasco, che ha come tratti distintivi un enorme mascella e una candela con una fiamma spettrale in cima alla sua testa.

Immagini tratte dalla premiere

Più informazioni sono fornite sul sito ufficiale, nella pagina dedicata al Pokemon Fantasma:

Con le sue potenti mandibole può frantumare le ossa, perciò anche solo un morso di Greavard può essere…grave.

Greavard è un Pokémon così amichevole e affettuoso che se gli rivolgi anche la più piccola attenzione, è talmente felice da iniziare a seguirti ovunque tu vada. Rispetto agli altri Pokémon che abitano la regione di Paldea, è noto per essere particolarmente socievole. Tuttavia, Greavard assorbe lentamente e inavvertitamente le energie vitali di coloro che si trovano nelle sue vicinanze, perciò è meglio non trascorrere troppo tempo a giocarci insieme.

Quest’ultima parte oltre a chiarire quindi quello che succede all’allenatrice all’interno della premiere, conferma un destino parecchio triste, considerando anche il suo temperamento molto socievole, per il nuovo mostriciattolo tascabile di Pokémon Scarlatto e Violetto.

E questo era tutto quello che sappiamo sul nuovo Pokémon. In attesa di aggiornamenti e di nuovi annunci da parte di The Pokémon Company e Game Freak, vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto usciranno in tutto il mondo il 18 novembre, in esclusiva su Nintendo Switch.