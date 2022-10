Silent hill: townfall è realizzato in unreal engine 5

Indice dei contenuti Grafiche e animazioni realistiche per il nuovo Silent Hill: Townfall

Lo studio No Code incaricato dello sviluppo di Silent Hill: Townfall è alla ricerca di nuove figure lavorative per il gioco. Il team di sviluppo stando a quello comunicato sul suo sito starebbe cercando nello specifico: Senior Engine Programmer, cinematic animator e gameplay animator.

Tra le richieste di personale emerge il bisogno come detto prima di un Senior Engine Progammer, ma in particolare uno che abbia dimestichezza con Unreal Engine 5 e l’attuale hardware Pc e console next-gen.

Da questo possiamo dedurre non solo che il gioco probabilmente sarà multi piattaforma, ma anche che No Code ha abbandonato Unity (utilizzato in Stories Untold e Observation) e stia invece usando per Silent Hill: Townfall, lo stesso motore grafico di ultima generazione usato per il nuovo Silent Hill 2 remake.

Inoltre sempre frugando tra gli obiettivi richiesti per i cinematic e i gameplay animator, sembra che il team stia realizzando un gioco con degli ambienti, delle espressioni facciali e movenze per i personaggi, realistiche e al livello di quelle presenti in altri titoli AAA. Ciò andrebbe di nuovo a confermare l’utilizzo di tecniche e di un motore grafico efficienti e al passo con le produzioni attuali.

Queste erano le ultime notizie riguardanti il nuovo spin-off di Silent Hill. In attesa di aggiornamenti da parte di No Code, noi di Hynerd vi ricordiamo che in questi giorni è stato trovato un messaggio nascosto proprio nel trailer di Townfall e che il remake di Silent Hill 2 è già nelle ultime fasi di sviluppo.