Il 2023 di Pokémon Scarlatto e Violetto sembra aprirsi nel migliore dei modi, con l’annuncio del sesto evento raid Teracristal della coppia di titoli di nona generazione. I Pokémon di tipo drago Hydreigon e Dragapult saranno i protagonisti di queste nuove ed entusiasmanti battaglie.

I giocatori potranno affrontare questi due mostriciattoli tascabili all’interno dei raid da 4 e 5 stelle, nelle giornate comprese tra il 6 gennaio (iniziando dalle 01:00) ed il 9 gennaio (l’evento si concluderà alle ore 00:59).

Hydreigon, Pokémon emblematico della quinta generazione, sarà affrontabile e catturabile nei raid presenti su Pokémon Scarlatto, mentre Dragapult sarà ottenibile esclusivamente nella versione Violetto del gioco. Non sappiamo ancora se questi Pokémon siano dotati di un Teratipo fisso, ma vi terremo aggiornati in caso di ulteriori comunicazioni.

Ci teniamo a ricordarvi peraltro che per poter affrontare questi raid Teracristal evento sarà necessario aver scaricato le ultime News dal Poképortale. Per farlo dovrete soltanto aprire il menu di Pokémon Scarlatto e Violetto con il pulsante X e selezionare “Poképortale”, poi “Dono Segreto” e infine “Ricevi le News dal Poképortale”. Per fare ciò sarà necessaria l’iscrizione a pagamento al Nintendo Switch Online.

Siete stati sovrastati degli impegni di Caopodanno ed avete perso la possibilità di affrontare i raid Teracristal di Cinderace? Non preoccupatevi! Questo evento raid tornerà disponibile su Pokémon Scarlatto e Violetto dal 13 al 15 gennaio, dandovi la possibilità di affrontare ed ottenere lo starter di ottava generazione nel suo Teratipo speciale Lotta.