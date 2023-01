Dragon sword: annunciato il nuovo gdr

Indice dei contenuti Dragon Sword e il trailer di lancio

Dragon Sword é il nuovo RPG online per PC e dispositivo mobile che si presenta come il nuovo rivale di Genshin Impact. Ecco il gioco, presentato con un trailer, del team di sviluppo koreano Hound 13. Tutto questo a un anno dalla presentazione, che fece scalpore di Project M, uno stylish action game dalla grafica notevole prodotto da NCSoft , sviluppato sempre dal team koreano.

Il nuovo gioco é un RPG fantasy in stile anime, primo punto che richiama a Genshin Impact, e che presenta come altra affinità l’uscita per pc e dispositivo mobile. C’é da dire che Dragon Sword pone al suo interno elementi di due giochi precedenti: Dragon Nest, classico MMORPG coreano di qualche anno fa, ora free to play, caratterizzato in un mondo intrappolato sulla scia di antichi draghi e in attesa che l’antico Profeta scopra i suoi poteri e Hundred Soul, action RPG per dispositivi android, sviluppato proprio da Hound 13, dove il mondo è stato invaso da mostri e Herse City è l’ultimo rifugio dell’umanità e ci si trova a combattere mostri feroci per salvarla.

Il trailer mostra una panoramica su varie ambientazioni e scorci sui personaggi e i sistemi di spostamento e navigazione per gli scenari, che a quanto pare sfruttano anche cavalcature con animali di vario tipo in grado di correre, arrampicarsi, planare e nuotare sott’acqua. Con l’aggiunta di una mappa che cambierà in funzione delle attività svolte dagli utenti.

Il lancio di Dragon Sword dovrebbe avvenire nell’arco del 2023 ma non c’é ancora una data ben precisa; sia per PC che per piattaforma mobile (presumibilmente sia su sistemi iOS e che su tablet e smartphone Android) grazie all’aiuto del publisher asiatico Garena.

Non resta che aspettare la data di un gioco sicuramente da tenere d’occhio anche solo per il valore del team che lo ha sviluppato.