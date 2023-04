Xbox game pass: 7 titoli lasciano il catalogo

Indice dei contenuti Xbox Game Pass: i giochi che lasciano l'abbonamento

Annuciati da Xbox Game Pass altri 7 titoli, oltre Quantum Break (l’action-adventure del 2016, sviluppato da Remedy Entertainment e pubblicato da Microsoft per Xbox One e Windows), che lasceranno il catalogo nel mese di aprile. Dopo aver stupito per la scelta di rimuovere una produzione pubblicata da Xbox Game Studios, altri giochi di rilievo usciranno dall’abbonamento targato Microsoft. Come, per esempio, Life is Strange: True Colors e Rainbow Six: Extraction.

Quantum Break (solo console)

Life is Strange: True Colors

Rainbow Six: Extraction

The Riftbreaker

Moonglow Bay

The Dungeons of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos

The Long Dark

Panzer Corps 2 (solo PC)

Quindi, per chi ha iniziato uno di questi giochi, rimane fino al 15 aprile per cercare di finirli oppure approfittare dello sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistarli in maniera definitiva.

A compensare i giochi che dicono addio al pass sono previsti nuovi arrivi a metà mese tra i quali il 6 aprile Everspace, lo sparatutto ambientato nello spazio per PC, e il 12 aprile Ghostwire Tokyo, il thriller d’azione e avventura che porta i giocatori ad indagare sulle misteriose sparizioni dei cittadini di Tokyo, dopo un anno in cui era esclusiva per Playstation 5.

Annunciata anche la fine della promozione a 1 euro per i nuovi abbonati, scelta presa dalla casa di Redmond, a fronte dello sfruttamento da parte di alcuni utenti per più mesi della promozione utilizzando come escamotage il cambio di account. Altra news trapelata, e probabilmente ufficializzata nei prossimi mesi, l’arrivo del piano famiglia di Xbox Game Pass che, se come negli U.S.A., per 39 dollari permette la connessione fino a cinque dispositivi con lo stesso account.

Su Hynerd.it è disponibile l’elenco completo dei giochi in uscita ad aprile e le novità arrivate a marzo. Tutti i titoli saranno accessibili sia per i possessori di Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate.