Tamagoneko, Recensione: un platform felino che funziona, ma non graffia

In un panorama videoludico in cui il genere platform sembrava essere arrivato alla sua saturazione, ecco che invece l'opinione comune viene ribaltata con la produzione di titoli sempre nuovi e pronti a scoprire le ultime gemme rimaste nascoste nella miniera. La vittoria di Astrobot negli ultimi The Game Awards è la prova che i videogiocatori amino ancora questo genere, pronto ad offrire ancora tantissime emozioni, dal 3d al 2d, da grafiche più accattivanti a design più semplicistici che fanno del loro level design il loro cavallo di battaglia.

Questo è proprio il caso di Tamagoneko, sviluppato dalla casa GDFET. Il titolo è un platform 2D in pixel art che si propone di offrire un'esperienza di gioco semplice e accessibile, perfetta per i nostalgici dei giochi retro.

Tamagoneko: gameplay e considerazioni generali

Disponibile su Nintendo Switch, la trama di Tamagoneko è piuttosto semplice e non si addentra in complessità narrative. Il gioco introduce immediatamente il giocatore alla storia, senza troppe cerimonie, permettendo quindi di concentrarsi subito sull'azione. Questo approccio è perfetto per chi cerca un titolo senza fronzoli, ma potrebbe risultare deludente per chi si aspetta una narrazione più profonda.

Una scena dal Gameplay di Tamagoneko.

Il gameplay è quello tipico di un platform 2D, con livelli che si susseguono fra di loro presentando un incremento graduale della curva di difficoltà, che appare fin dalle prime ore di gioco come ben bilanciata. Purtroppo il gioco soffre di alcuni problemi di fluidità, che finiscono per generare rallentamenti occasionali che possono portare a situazioni frustranti, in cui il giocatore perde vite in modo ingiustificato, compromettendo l’esperienza di gioco.

Nonostante questo, Tamagoneko rimane divertente grazie alla sua semplicità ed una costruzione di livelli intelligente e complessa, non essendo troppo generosa con i checkpoint e senza finire nella frustrazione. Le imprecisioni tecniche , suo malgrado, ne minano il potenziale.

Grafica e colonna sonora

La grafica in pixel art è un chiaro richiamo ai giochi retro, ma risulta piuttosto elementare. I personaggi e gli ambienti sono ben riconoscibili, ma non brillano per originalità o dettaglio. Se da un lato questo può evocare un senso di nostalgia per i fan dei giochi degli anni '80 e '90, dall'altro potrebbe sembrare un po' limitata per chi cerca un'esperienza visiva più ricca e moderna.

La colonna sonora di Tamagoneko, sebbene semplice, è accattivante e ben si adatta all’atmosfera del gioco. Tuttavia, dopo un po' di tempo, la ripetitività dei brani può diventare un po' fastidiosa, creando una sensazione di monotonia durante le lunghe sessioni di gioco. Un po' più di varietà nei temi musicali avrebbe sicuramente giovato all'esperienza complessiva.

Una scena dal Gameplay di Tamagoneko.

Tamagoneko, per chi è pensato?

Tamagoneko è un gioco che offre un'esperienza di piattaforma solida, ma non priva di difetti. La sua semplicità e il design in pixel art possono piacere agli amanti dei giochi retro, ma la fluidità del gameplay e la ripetitività della colonna sonora sono ostacoli che non possono essere ignorati. Se siete alla ricerca di un gioco facile da approcciare e non vi spaventa qualche piccolo errore tecnico, Tamagoneko potrebbe essere una scelta divertente per passare qualche ora. Tuttavia, per chi cerca un platform più rifinito e innovativo, questo titolo potrebbe non essere all’altezza delle aspettative.