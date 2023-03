Pokémon: ecco il primo trailer della serie animata senza ash

Nelle ultime ore The Pokémon Company ha pubblicato il primo trailer per la nuova serie animata, che debutterà in Giappone il 14 aprile 2023.

Indice dei contenuti Pokémon: una breve carrellata sui nuovi protagonisti della serie

Nelle ultime ore The Pokémon Company ha pubblicato il primo trailer per la nuova serie animata, che debutterà in Giappone il 14 aprile 2023 con una puntata speciale lunga un’ora. Le prime immagini mostrano i nuovi protagonisti della serie all’interno della spagnoleggiante regione di Paldea, introdotta a novembre 2022 con Pokémon Scarlatto e Violetto.

Insieme al trailer è uscito anche un inedito poster sulla serie, che ritrae i nuovi personaggi in compagnia di alcuni pokémon – vecchi e recenti – tra cui un Rayquaza apparentemente shiny e l’esclusivo trio iniziale di Paldea, composto da Fuecoco, Sprigatito e Quaxly.

Pokémon: una breve carrellata sui nuovi protagonisti della serie

Il nuovo cast completamente rinnovato, per la prima volta dopo oltre vent’anni, non vedrà più Ash Ketchum come protagonista, bensì Liko e Roy, due giovani intraprendenti e ambiziosi, pronti a esplorare e conquistare un mondo ricco di misteri e avventure. Nel trailer – che trovate qui sotto – è presente anche il nuovo professore della serie, Friede, accompagnato da un Pikachu in versione capitano di ventura.

La nuova serie animata uscirà nel corso del 2023 anche in occidente: di seguito trovate il trailer in questione!