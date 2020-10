Pre-stagione 2021: rivelati gli oggetti mitici e leggendari

A seguito degli svariati annunci inerenti all’arrivo e all’inizio della prossima stagione competitiva su League of Legends, gli sviluppatori hanno deciso di rilasciare ulteriori informazioni, durante la Pre-stagione 2021, riguardanti gli oggetti di gioco. Di seguito le parole degli sviluppatori in merito a questo annuncio:

Vogliamo mostrarvi un’anteprima dei 22 nuovi oggetti mitici che arriveranno a novembre, oltre a qualche decina di oggetti leggendari nuovi e aggiornati. Non si tratta di un quadro completo di tutto ciò che verrà introdotto con l’aggiornamento al sistema degli oggetti, ma di un primo sguardo a quelli più clamorosi.

Gli oggetti che vedrete saranno ancora in una fase di sviluppo iniziale, ma subiranno modifiche a vari elementi come le icone, i nomi degli effetti e degli oggetti stessi, i valori delle statistiche, gli effetti sonori e visivi e altro ancora, durante il mese e mezzo di rifinitura sul PBE! Tuttavia, al di là di alcuni cambiamenti più drastici come la ristrutturazione, l’aggiunta o la rimozione di qualche oggetto, questa pagina non verrà aggiornata dopo la sua pubblicazione.

Il sistema degli oggetti subirà enormi modifiche durante la pre-stagione e documentare ogni aggiustamento prima che arrivi sui server ufficiali non aiuterebbe i giocatori a capire cosa fare il giorno dell’uscita. Quando pubblicheremo le note sulla patch, avranno, come al solito, tutti i dettagli.