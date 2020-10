Apex Legends: nuova data per il cross-play

Dopo il Soirèe delle ultime settimane, su APEX Legends prenderà il via un nuovo evento: Aftermarket. Con esso avrà inizio la beta del cross-play, che offrirà l’opportunità di giocare assieme a utenti Origin, Ps4 e Xbox One. Una delle feature più richieste dalla community sta per essere quindi finalmente rilasciata.

L’evento in questione è un evento collezione, durante il quale sarà possibile acquistare oggetti limitati e soprattutto un nuovo cimelio di famiglia. Questa volta sarà Caustic a riceverne uno: un minaccioso martello fumante gas tossico.

Assieme a questo giungono nuove skin e tanti altri cosmetici di cui gli utenti APEX potranno godere. Tra le novità anche una nuova modalità a tempo determinato.

Cross-play in arrivo

APEX Legends: il cross-play è finalmente realtà

Dopo un’attesa lunga ormai 18 mesi, il cross-play giungerà finalmente in una versione non definitiva. La beta, a partire dal 6 Ottobre, avrà inizio assieme all’evento Aftermarket. In data odierna Respawn ha pubblicato un simpatico trailer in cui Rampart ci presenta tutte le novità che l’evento porterà con se.

In particolare 24 oggetti limitati prenderanno spazio nello store. Con la solita formula degli eventi collezione, chiunque comprasse tutti e 24 gli oggetti incasserebbe gratuitamente anche il cimelio di famiglia di Aftermarket: il martello di Caustic.

Oltre ai drappelli estetici verrà resa disponibile una nuova LTM: Flashpoint. Vengono rimosse dalla mappa batterie e celle scudo assieme alle siringhe e i medikit. Scudi e vita si ripristinano in automatico nelle zone Flashpoint, lasciando spazio a nuovi interessanti scenari che prenderanno vita durante l’evento.

Aftermarket sarà un evento che cambierà il destino di questo battle-royale. Il cross-play è desiderato dai fan con ardore sin dal lancio avvenuto nell’ormai lontano Febbraio 2019. APEX vive più che mai e la possibilità di allargare la propria schiera di amici anche verso i giocatori di altre piattaforme è linfa vitale per gli utenti.

