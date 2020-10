APEX Legends Aftermarket – Faq: orario di inizio, cross-play, patch notes

Questa settimana avrà luogo l’evento Aftermarket di APEX Legends. Sarà un evento collezione e come da consuetudine offrirà la possibilità di acquistare 24 oggetti limitati, ottenere un nuovo cimelio di famiglia e guadagnare oggetti gratuiti portando a termine missioni giornaliere.

Siamo nel pieno della Stagione 6 ed ha appena avuto inizio la seconda divisione della serie classificata. A Settembre il Gran Soirèe ha inaugurato gli eventi autunnali, che dovrebbero concludersi con l’attesissimo evento a tema Halloween. L’anno scorso venne messa in piedi l’affascinante modalità Shadow fall, con l’introduzione del personaggio di Revenant.

Ma concentriamoci sull’imminente Aftermarket: di seguito sono riportate le principali faq riguardanti l’evento.

APEX Legends – Aftermarket: Faq

Data o orario d’inizio

L’evento avrà inizio il 6 Ottobre. Gli eventi di APEX iniziano solitamente alle 19:00 italiane, ma ultimamente si sono viste variazioni in merito. Eventuali aggiornamenti verranno riportati qui di seguito.

Evento collezione: cos’è?

Questi eventi mettono a disposizione degli utenti un set di oggetti a tema. Questi sono limitati alla durata dell’evento. Gli oggetti sono ottenibili comprando pacchetti evento, creandoli con i metalli creazioni o per acquisto diretto tramite APEX coins.

Acquistare tutti e 24 gli oggetti assicura, a titolo gratuito, il cimelio di questo evento collezione: il martello di Caustic.

Oggetti ottenibili nei pacchetti Aftermarket

Oltre a questi saranno presenti bundle speciali e oggetti aggiuntivi acquistabili per un periodo limitato dell’evento al costo di 500AC.

Aftermarket presenta un percorso a premi. Completando le missioni evento è possibile raggiungere i vari step, ciascuno dei quali corrispondente ad una ricompensa.

Percorso a premi Aftermarket

Cross-Play confermato, cross-progression?

Come annunciato, il cross-play vedrà la versione beta avere inizio con questo evento. Ma il dubbio di molti è: sarà disponibile anche la cross-progression?

Respawn ha confermato che per ora questa feature non è presente, ma, con l’uscita del gioco su Steam nei prossimi mesi, avremo notizie in merito.

Modalità Flashpoint

La modalità a tempo limitato avrà le seguenti regole: non sono disponibili oggetti curativi per il saccheggio. Alcune zone della mappa conferiscono il recupero automatico di punti vita e scudi.

Per il resto rimangono invariate le regole generali.

Patch Notes

Con l’aggiornamento verranno introdotte modifiche e aggiornamenti del gameplay. Nonappena rilasciata verrà riportata di seguito.

Cross-play: tutorial

Per aggiungere qualcuno, selezionate “Trova amico” nel menu amici. Da lì potrete cercare un nome utente di qualsiasi piattaforma e inviare una richiesta d’amicizia. L’utente a cui avete inviato la richiesta riceverà una notifica nella lobby e potrà decidere se accettarla, rifiutarla o bloccarla. Scegliendo quest’ultima opzione, l’utente bloccherà la richiesta appena ricevuta e non vedrà più eventuali altri inviti Cross-Play da voi inviati. È possibile trovare e sbloccare i giocatori dal menu “Trova amico”. Nel menu amici potrete vedere tutti i vostri amici e la piattaforma su cui giocano, indicata da un’icona. Se siete su console, gli amici della vostra stessa piattaforma saranno contraddistinti dall’icona di Xbox One o PlayStation 4, a seconda della console su cui giocate. I giocatori dell’altra piattaforma saranno invece accompagnati dalla generica icona di un controller. In questa immagine esemplificativa, l’utente gioca su Xbox One. Il nome del primo amico in lista, che a sua volta gioca su Xbox One, è accompagnato dall’icona di Xbox. Per il secondo amico che gioca su PlayStation 4, invece, è presente l’icona di un controller. Il terzo amico gioca su PC. Dopo aver aggiunto qualcuno alla lista amici, potrete inviargli un invito di gioco attraverso il menu amici. Nel caso degli inviti cross-platform, la notifica apparirà sulla schermata della lobby e permetterà al giocatore di unirsi al gruppo. Gli inviti inoltrati ai giocatori della vostra stessa piattaforma continueranno a usare le stesse notifiche di sempre (ad es. inviti di gioco Origin o notifiche Xbox).

