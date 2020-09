League of Legends: al via la nuova stagione competitiva 2021

League of Legends ha subito notevoli cambiamenti a partire dalla seconda metà di questo anno e, come affermato dagli sviluppatori, arriveranno ulteriori cambiamenti futuri in vista della prossima stagione, che accompagnerà i giocatori durante il corso dell’anno prossimo. Gli sviluppatori hanno fatto un breve riassunto degli obiettivi prefissati per il 2020 e, nelle prossime righe, saranno riassunti nel dettaglio:

Raggiunto: parità di autoriempimento, abbiamo ridotto la disparità dell’autoriempimento a meno del 5% Raggiunto: la disparità dei gruppi organizzati è stata ridotta dal 54% a meno del 5% Raggiunto: nuova metodologia di matchmaking, che consente un’identificazione più rapida e accurata del livello di abilità dei giocatori nelle code normali (verrà applicata anche alle classificate durante la pre-stagione) Raggiunto: modifica per migliorare i blocchi di MMR, in modo che i giocatori appartenenti allo 0,01% inferiore e superiore della classifica non restino perennemente fermi a cercare di trovare un abbinamento Raggiunto: rimozione delle restrizioni in Flex che hanno portato a un aumento di circa il 7% dei gruppi organizzati di 5 giocatori e tra il 35% e il 65%, a seconda della regione, delle partite disponibili in Flex Raggiunto: la prima versione della funzione Crea una squadra di Clash, che permette ai giocatori di segnalare di essere disponibili per essere reclutati da amici e amici di amici

L’elenco sopra riportato, mostra tutti gli obiettivi che gli sviluppatori di League of Legends si sono imposti ad inizio anno. In breve verranno riportati successivamente alcuni degli obiettivi più importanti ai quali stanno lavorando attualmente:

In corso: matchmaking informato nelle classificate con l’obiettivo di abbinare solo giocatori con livello simile In corso: rimozione della promozione tra una divisione e l’altra In corso: modifiche alle code in duo al livello Master o superiore In corso: sblocco strutturato al livello Master o superiore In corso: aggiornamenti alla tematica e ai contenuti di Vittorioso

Cosa prevederà la nuova stagione di League of Legends?

Con i mondiali alle porte, il saper prevedere i nuovi obiettivi per rendere il gioco equo e ben bilanciato, non è un compito alquanto semplice. Arriveranno quindi altri aggiornamenti da parte del team degli evocatori della landa per quanto riguarda:

Matchmaking

Rimozione delle serie di promozione di divisione

Posizionamento classificato

Modifiche ai livelli più alti (Master o superiore)

Sblocco dei livelli più alti all’inizio della stagione

Fine stagione

Fine stagione di Clash

A novembre ci sarà la prima fine di stagione per i giocatori di Clash. A partire da quest’anno, riceverete ricompense di fine stagione specifiche come riconoscimento per i successi della vostra squadra, in base ai Punti vittoria ottenuti durante la stagione. In questa prima versione della fine di stagione di Clash, l’obiettivo è di gettare le fondamenta per il futuro.

Il nuovo anno non farà altro che portare sorprese ai giocatori di League of Legends. Gli sviluppatori hanno deciso di riassumere la stagione 2020 e la stagione 2021 con quanto segue:

Quest’anno è stato ricco di sfide ben oltre i confini di Runeterra. Speriamo che vi unirete a noi per celebrare questa stagione turbolenta e che continuerete a fornirci il vostro feedback. I cambiamenti che abbiamo introdotto quest’anno costituiscono un altro passo avanti verso la migliore versione possibile del gioco più competitivo al mondo e abbiamo intenzione di impegnarci per continuare in questa direzione. Questo sarà il nostro ultimo post prima della fine di stagione e della pre-stagione, ma torneremo l’anno prossimo per aggiornarvi sull’evoluzione dell’esperienza competitiva di League of Legends. In generale, nel 2021 rielaboreremo l’avanzamento di Clash, ampliando ciò che abbiamo iniziato quest’anno. Vogliamo concentrarci in particolare sul gioco di squadra, rendendola un’importante e duratura tradizione per il futuro di League of Legends. Fateci sapere cosa ne pensate della prima versione delle ricompense di fine stagione di Clash, così potremo tener conto della vostra opinione per il futuro!

