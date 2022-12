Prime gaming: 8 giochi gratis di dicembre

Il mese di dicembre si prospetta entusiasmante per gli utenti Amazon. Prime Gaming è uno dei numerosi benefici di cui godono gli utenti i quali hanno sottoscritto un abbonamento Amazon Prime. Tale benefit permette di accedere a nuovi titoli da riscattare ogni mese, oltre ad numerosi altri bonus.

A seguito di un novembre ricco di titoli interessanti, del calibro di Indiana Jones and The Last Crusade o Fallout New Vegas Ultimate Edition, questo mese si prospetta ancora più succulento. A riprova di questo, il fatto che i titoli riscattabili per il Prime Gaming di Dicembre ammontano a ben 8. Un ottimo modo per chiudere al meglio questo 2022 all’insegna del gaming.

Dopo una serie di leak circolati sul web in questi giorni abbiamo finalmente la conferma dei giochi che faranno parte del Prime Gaming di dicembre. Potrete trovare qui sotti i titoli in questione in ordine:

Quake

Rose Riddle 2 Werewolf Shadow

The Amazing American Circus

Banners of Ruin

Brothers A Tale of Two Sons

Spinch

Desert Child

Doors Paradox

In aggiunta a questo Amazon Prime Gaming offrirà senza costi anche la possibilità di scaricare contenuti di gioco aggiuntivi per titoli come Apex Legends, Fall Guys, Madden 23 e Valorant.