Black friday 2022: i videogiochi da non perdere su amazon

Ed eccoci giunti in questa nuova giornata di acquisti compulsivi! Il Black Friday 2022 è finalmente arrivato, e con questo anche milioni di offerte per tutti i gusti. Dal patito di tecnologia al collezionista sfegatato, passando per artisti, creativi e tanto altro.

In questo articolo andremo a presentarvi le offerte a tema videogiochi di Amazon per questo Black Friday 2022,elencando quelle che secondo noi potranno essere le occasioni giuste per recuperare titoli di rilievo o perfino per prepararsi con largo anticipo allo scambio di regali durante questo natale.

Sonic Frontiers

A nemmeno un mese dal suo lancio (8 novembre), Sonic Frontiers rappresenta l’ultima trasposizione videoludica del riccio blu più carismatico dell’universo Sega, cavalcando l’onda del successo delle sue produzioni cinematografiche in collaborazione con Paramount Pictures. L’ambizioso progetto open world di SEGA regala a Sonic libertà assoluta di movimento, in un’avventura all’insegna della velocità.

Potrete trovare Sonic Frontiers su Amazon all’imperdibile prezzo di 37,97€.

Leggende Pokémon Arceus

Rimanendo in tema openworld, non possiamo che consigliarvi di recuperare questo titolo nel caso non lo aveste fatto. Leggende Pokémon Arceus è l’audace tentativo della saga Pokémon di narrare un mondo passato, selvaggio e sconosciuto a noi. L’esplorazione della terra di Hisui sarà ostacolata dai feroci mostriciattoli tascabili che ci attaccheranno non appena incroceremo il loro sguardo. Un titolo innovativo che, nonostante tutto, ha rappresentato un sapore nuovo e stimolante per gli allenatori di tutto il mondo.

In occasione del Black Friday 2022 potrete trovare questo titolo al prezzo di 49,90€.

Horizon: Forbidden West

Sequel dell’amato Horizon: Zero Dawn, questo titolo uscito in esclusiva PlayStation vi permetterà di vivere intense battute di caccia alle macchine, alternate a fasi di esplorazione e di assalto stealth. Unisciti ad Aloy nell’esplorazione dell’Ovest Proibito, una pericolosa frontiera che nasconde nuove e misteriose minacce.

Horizon: Forbidden West è disponibile per oggi al prezzo di 39,99€ in edizione PlayStation4, oppure 47,88€ in edizione next gen.

Spider-Man Miles Morales

Successore spirituale del ben noto Peter Parker, Miles Morales è un giovane ancora inesperto, non in grado di controllare i propri poteri e le enormi responsabilità che ne derivano. In questo titolo Marvel potremo gustare a pieno le prestazioni della next gen, dondolandoci tra i palazzi di Manhattan e combattendo in una città colma di nemici grazie ai sensazionali poteri del giovane Spider-Man.

Spider-Man Miles Morales è disponibile per questo Black Friday 2022 all’incredibile prezzo di 29,99€.

Splatoon 3

Fresco di uscita, Splatoon 3 è l’ultimo capitolo della saga nintendiana degli Inkling. Il gioco si presenta come la reinterpretazione edulcorata dei classici shooting-game a squadre, ma al posto dei proiettili ci troveremo ad usare l’inchiostro. Nei vari incontri che ci troveremo a vivere, infatti, dovremo combattere contro altri Inkling cercando di riempire l’arena di gioco con il colore della nostra squadra. Splatoon 3 migliora ed incrementa il ventaglio di possibilità del suo predecessore, inserendo nuovi elementi di personalizzazione e una moltitudine di nuove armi armi da usare nelle nostre battaglie.

Splatoon 3 è disponibile al prezzo di 49,99€ in occasione del Black Friday 2022.

The Last of Us II

Vincitore di svariati premi, tra i quali quelli di Miglior Gioco dell’Anno 2020, The Last of Us II è un videogioco survival con elementi action e stealth, ambientato in uno scenario horror e dotato di una delle trame più ricche e profonde del panorama videoludico. Un’esperienza quanto più immersiva, capace di catturarvi nelle ambientazioni dark e post apocalittiche abitate da temibili esseri infettati dai Cordyceps.

Solo per questo Black Friday 2022 potrete trovare The Last of Us su Amazon a 9,97€.

Devil May Cry 5

Devil May Cry 5 è l’ultimo capitolo della storia di Dante, cacciatore di demoni ed al tempo stesso figlio del re degli inferi. In questo frenetico e stiloso hack and slash ci troveremo a vivere le avventure di Dante, accompagnato da Nero e un misterioso quanto dotato giovane chiamato “V”. La modalità di gioco riprende vari elementi tipici della serie Devil May Cry, a partire dall’attenzione per un’azione dinamica e coreografica. Con un comparto musicale dinamico e che si adatta allo stile di lotta del giocatore, ed un eclatante uso del ray tracing, Devil May Cry 5 rappresenta un titolo imperdibile per tutti gli amanti del genere.

Potrete trovarlo per oggi su Amazon al prezzo di 15,97€ nella special edition per PlayStation 5.