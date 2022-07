Ps Plus: Annunciati I Tre Titoli Di Agosto

Sono stati recentemente annunciati da PlayStation i titoli gratuiti disponibili con il PS Plus nel mese di agosto, i quali erano stati precedentemente leakati su Dealabs. Il sito in questione aveva già confermato correttamente i vecchi giochi dei mesi precedenti, e anche questa volta ha potuto dimostrare la sua affidabilità.

Proprio come speculato su Dealabas, i tre giochi disponibili sono Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 e Yakuza: Like A Dragon saranno entrambi disponibili per PlayStation 4 e PlayStation 5, mentre Little Nightmares lo sarà solo su PlayStation 4.

Il tweet di PlayStation sui titoli del mese di agosto

Yakuza: Like A Dragon, il gioco di ruolo a turni della serie Yakuza, ha ricevuto un miglioramento grafico per PlayStation 5 nel 2021, ma era già disponibile su Xbox Game Pass.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 è invece un titolo rilasciato più recentemente, apprezzato sia dal pubblico che dai media.

Little Nightmares, prequel del recente Little Nightmares II, può essere considerato un’ottima occasione per tutti coloro che hanno potuto giocare soltanto al sequel.

Dall’arrivo dei nuovi piani di abbonamento PlayStation Plus è possibile ricevere nuovi giochi due volte al mese: Nei primi quindici giorni, Sony rivela quali titoli saranno disponibili per tutti i membri di PS Plus, mentre il secondo annuncio riguarda solo quelli in arrivo per gli abbonamenti PS Plus Extra e Premium.