Secondo il fondatore di Eidos Montréal, Sony potrebbe acquisire Square Enix

Stephane D’Astous, fondatore della software house canadese Eidos Montréal, ha dichiarato in un’intervista con GamesIndustry.biz il motivo per cui Crystal Dynamics, Square Enix Montréal e la stessa Eidos siano state vendute per soli 300 milioni di dollari alla holding di videogiochi svedese Embracer Group.

Deus Ex: Human Revolution

Secondo quanto comunicato da D’Astous, Square Enix Japan si è dimostrata esigente e spesso delusa sebbene i successi ottenuti dallo studio, tra cui la serie di Deus Ex e il videogioco Marvel’s Guardians of the Galaxy.

“Stavo iniziando a perdere la speranza sul fatto che Square Enix Japan potesse portare grandi cose a Eidos. Stavo perdendo fiducia nella mia sede a Londra. Nei loro rapporti fiscali annuali, il Giappone aggiungeva sempre una o due frasi che affermavano: “Siamo rimasti delusi da alcuni giochi. Non hanno raggiunto le aspettative.” e lo hanno fatto rigorosamente per quelli realizzati al di fuori del Giappone.”

Ha inoltre aggiunto che la stessa sede principale non si è quasi mai impegnata con i loro studi in occidente, affermando che Sony potrebbe essere interessata ad acquisire Square Enix Japan, escludendo così tutti gli altri studi situati in occidente.

D’Astous ha messo a paragone l’acquisto di Embracer Group per la software house Gearbox Software (famosa principalmente per la serie Bordelands) in cui sono stati investiti 1,3 miliardi di dollari, a differenza di Eidos che è stata venduta a 1 miliardo in meno. Il fondatore ha sottolineato il suo rammarico, affermando che “Probabilmente non c’erano molte persone importanti interessate. Purtroppo questo dimostra il poco valore e potenziale dello studio”. Tuttavia, non incolpa i problemi riscontrati da Eidos al Giappone, ma pensa che Square Enix Europe a Londra abbia preso alcune decisioni sbagliate riguardo lo studio.

Al momento non ci sono notizie ufficiali sull’acquisizione di Square Enix Japan da parte di Sony.