PlayStation Plus: i giochi di febbraio 2024

Vediamo insieme i giochi gratis in arrivo su PlayStation Plus a febbraio 2024

Siamo finalmente all’inizio di un nuovo mese di questo 2024. Con l’inizio di febbraio viene sancito l’arrivo di nuovi giochi sul PlayStation Plus. Dopo un gennaio che ci ha regalato diverse esclusive sull’abbonamento, vediamo cosa questo nuovo mese ci riserverà.

Foamstar, Rollerdrome e Steelrising sono i titoli in questione, i quali verranno meglio approfonditi, per chi fosse interessato, nella sezione sotto.

I tre nuovi giochi saranno disponibili sui tre differenti tipi di abbonamenti: l’essential, l’extra ed il premium. I titoli saranno riscattabili a partire da martedì 6 febbraio fino a lunedì 4 marzo.

Foamstars (PS4/PS5)

Il gioco, che sarà pubblicato proprio il 6 febbraio, sarà disponibile fin dal suo lancio per gli abbonati del servizio PlayStation. Lo sparatutto a squadre di SQUARE ENIX è un 4 vs 4 nel quale i giocatori potranno sfidarsi in partite a colpi di schiuma.

Userete la schiuma a vostro vantaggio per modellare il mondo intorno a voi ed avvantaggiare la vostra squadra in questa lotta all’ultimo colpo. L’obiettivo è semplice: riempire i vostri avversarsi di schiuma fino ad immobilizzarli per poi farli fuori.

Il gioco vi sorprenderà anche con diverse modalità, le quali vanno oltre il semplice PvP quattro contro quattro.

Rollerdrome (PS4/PS5)

Passiamo ora a Rollerdrome, gioco di Roll7 pubblicato nell’estate del 2022. Parliamo di uno sparatutto in terza persona che unisce le solite meccaniche sparatutto ad uno skate simulatore. Combattimenti viscerali ed intensi si uniscono a trick e movimenti fluidi.

Il gioco è ambientato nel 2030, in un mondo governato dalle corporazioni in cui il pubblico non è più in grado di distinguere tra realtà e spettacolo. In questo contesto prende piede il Rollerdrome, gioco di violenza e brutalità.

Per chi ama le sfide, questo gioco sarà pane per i suoi denti. Numerose sfide da superare vi attenderanno, spingendovi a raggiungere le posizioni più alte della classifica di gioco.

Steelrising (PS5)

Parigi, 1789. Questo è l’anno in cui questo GDR d’azione del team di Spiders prende piede. Luigi XVI tiene in piedi un regno di violenza e sangue, nel quale la Rivoluzione francese è stata spezzata e repressa con brutalità.

Aegis, misterioso autonomo costruito per essere la guardia della regina, dovrà affrontare i soldati del re, cercando di salvare la rivoluzione repressa.

Vi sarà necessaria la più attenta precisione per affrontare i soldati del re. Parate, schivate ed attacchi devastanti vi permetteranno di avanzare e porre fine a questo regno del terrore. In classico stile GDR vi sarà possibile modificare le caratteristiche del vostro personaggio, rendendolo colui che volete e preferite.

Questi erano quindi i giochi in arrivo questo mese su PlayStation Plus. Prima di salutarvi vi ricordiamo che i giochi saranno disponibili dal 6 febbraio. Infine, vi rimandiamo al precedente articolo sui giochi di gennaio, per chi se lo fosse perso.