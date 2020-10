PS5: Sony svela la dashboard

Tutte le novità dell’interfaccia PS5.

Dopo mesi e mesi di hype, Sony ha inaspettatamente rivelato un dettaglio fondamentale per quanto riguarda la nuova console Next Gen che vedrà la luce il 19 Novembre.

Si tratta della nuova interfaccia che accompagnerà questa nuova generazione PlayStation.

Ad annunciare il tutto è stato Hideaki Nishino (Senior Vice President della divisione Platform Planning & Management di Sony) direttamente dal PlayStation blog, dichiarando:

Crediamo che il tuo tempo di gioco sia prezioso e debba essere significativo, quindi tutte le nuove funzionalità che abbiamo sviluppato si ispirano a questa idea e visione.

Ma cosa cambia, effettivamente?

La schermata prima del Log In.

Abbiamo un nuovo centro di controllo che ci permette di avere accesso immediato a praticamente tutto ciò di cui hai bisogno nel sistema (come, ad esempio, controllare chi dei nostri amici è online o quanto manca al download di un gioco) il tutto senza uscire dal gioco e con una sola leggera pressione del tasto PlayStation sul controller DualSense.

La cosa è piuttosto interessante, considerando che, su PS4, era necessario mettere il gioco in stand-by per gestire qualsiasi attività esterna al gioco stesso.

È inoltre stata aggiunta una nuova funzionalità “Attività“, progettata per avere un’esperienza ancora più immersiva e per avvicinarsi agli elementi chiave dell’azione di gioco.

Tale funzionalità sarà la migliore amica dei gamer perfezionisti, in quanto consiste nello scoprire nuove opportunità di gioco, vedere a che percentuale si è arrivati nel completamento delle sfide o avviare direttamente i livelli per poterli completare al 100%.

Anche qui viene prestata particolare attenzione all’esperienza d’immersione del videogiocatore, in quanto alcune schede Attività saranno disponibili direttamente in-game, con l’espediente “immagine nell’immagine”.

Questo sarà molto utile nel caso in cui voleste vedere un walkthrough per un punto particolarmente ostico o anche solo per studiarvi il pattern per la temibile boss fight incombente.

È stata poi mostrata la nuova interfaccia del Playstation Store, che finalmente risulta come un qualcosa di completamente integrato nel sistema.

L’apertura dell’applicazione risulta praticamente istantanea (grazie alla riprogettazione delle componenti software della console e di rete) e completamente personalizzabile per rendere l’esperienza di acquisto in rete ancora più esaustiva.

PS5 più social di PS4

Qui è possibile trovare le ultime news del mondo videoludico Sony, i giochi PS4 compatibili e, ovviamente, le uscite PS5.

Dal video non possiamo fare a meno di notare quanto Sony stia puntando sempre di più sull’aspetto “social” di questa generazione, implementando ottimizzazioni nell’interagire con gli altri utenti connessi e rendendo sempre più semplice il condividere l’esperienza di gioco che stiamo vivendo.

Ci viene svelata la semplicità, ad esempio, di condividere una frase scritta, utilizzando semplicemente il microfono integrato nel nuovo DualSense e passando alla Dettatura Vocale.

Oppure possiamo addirittura condividere il nostro schermo direttamente sulla PS5 del nostro amico, consentendogli di vedere le nostre prodezze in game.

Per quanto riguarda l’impatto visivo di questa nuova dashboard PS5, ciò che vediamo risulta molto più completista e molto meno minimalista rispetto al menu di PS4.

Ecco come si presenterà la nuova dashboard PS5.

Piccola chicca mostrata: nel caso facessimo uno screenshot di un nuovo gioco e stessimo per mandarlo al nostro amico che però, purtroppo, non ha ancora avuto modo di giocarlo, al momento della ricezione viene mostrato all’utente un allarme spoiler per scongiurare brutte sorprese!

Insomma, il punto forte di questa PS5 sembra proprio essere la condivisione e l’interazione tra utenti, aspetto che viene continuamente incentivato dalle nuove funzionalità introdotte.

Come ultima cosa, c’è da dire che Sony ribadisce che quanto mostrato in video si svolge in un ambiente di pre-produzione, perciò, probabilmente, ciò che avremo sotto mano a Novembre potrebbe essere leggermente diverso.

Dunque non ci resta che attendere pazientemente fino al 19 Novembre per provare con mano ciò che questa nuova esperienza videoludica ha da offrirci.

Cosa ne pensi? Vota ora!