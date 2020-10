Skye: le 4 abilità del nuovo agente di Valorant

Dopo Reyna e KillJoy è il turno di Skye. L’affascinante guerriera dai capelli rossi entrerà a far parte del roster di Valorant a partire dal prossimo 27 Ottobre. Ad anticipare l’agente fu Riot stessa con un’immagine di presentazione, a cui vanno ora ad aggiungersi le informazioni giunte attraverso un trailer esplicativo.

Skye non verrà introdotta con l’inizio dell’atto 3, ma quando la modalità competitiva verrà resettata e si entrerà nel vivo dell’azione.

Questo personaggio si basa sulla sinergia con la natura, che le consente di evocare spiriti guardiani utili in battaglia ed energie curative in favore dei compagni. Delle abilità che non introducono scenari inediti in Valorant, ma che possono dar vita ad un personaggio in grado di cambiare gli equilibri.

Meet Skye… the newest #VALORANT Agent, coming in Act III on October 27. pic.twitter.com/FWAhUmVIlZ — Valorant News (@ValorantUpdates) October 8, 2020

Le Abilità di Skye

Dal trailer pubblicato da Riot Games è possibile farsi un’idea di tutte e quattro le abilità del nuovo agente. Tuttavia non viene definito esplicitamente a quale categoria ciascuna di esse appartenga. Il filmato di quasi due minuti ci da comunque un sostanzioso assaggio di ciò che potremo provare con mano a partire dal 27 Ottobre.

Abilità accecante

La prima delle abilità mostrate è un potere accecante. Skye evoca lo spirito di un uccello che vola in una direzione prestabilita. Dopo alcuni battiti d’ali scompare, accecando i nemici nelle vicinanze. La manovrabilità sembra essere paragonabile alla flash di Breach, con la differenza che non è necessario servirsi di un muro per metterla in atto e lo spirito non è in grado di compenetrare superfici.

Stordimento

Questa abilità ricicla quanto abbiamo già visto nella modalità Assalto Spike. Tra le sfere del potere che si possono raccogliere a rotazione, ce n’è una in grado di evocare dei lupi spiritici che si scagliano sul nemico stordendolo. Skye fa lo stesso e questo effetto sembra essere addirittura riservato a due delle sue abilità. In video vediamo infatti che l’agente evoca un unico lupo spiritico che si scaglia su un nemico. In un secondo momento ne vengono evocati 3 contemporaneamente che colpiscono 3 avversari diversi.

Potrebbe dunque trattarsi di due abilità distinte e in questo caso una delle due sarebbe l’Ultima. In alternativa, ma più difficile da credere, potrebbe essere la stessa abilità che può evocare fino a tre lupi contemporaneamente.

Il vantaggio dato dal lupo spiritico non è solo di stordimento, ma offre anche un comodo stratagemma per individuare in quale direzione o in quale area si trovino i nemici. Inoltre quando viene evocato un unico lupo la telecamera segue i suoi movimenti: che sia Skye stessa a comandare lo spirito evocato? Ovviamente ciò non potrebbe ripetersi nel momento in cui ne viene evocato più di uno.

Immagine di presentazione di Skye

Abilità curativa

Infine abbiamo una grossa novità su Valorant. Sembra infatti che Skye sarà il primo agente in grado di creare zone curative ad ampio raggio. Da ciò che emerge a video è possibile generare un cerchio piuttosto capiente entro il quale la vita dei compagni viene gradualmente ripristinata. Sembra inoltre che l’effetto non riguardi Skye stessa che, oltre a non venire curata, rimane immobile fintanto che l’abilità è attiva.

Non è esplicato dalle immagini se questo potere curativo abbia anche effetto sugli avversari o se sia da essi visibile. Qualsiasi fosse il malus, se ben architettata, questa abilità di Skye potrebbe essere un asso nella manica molto efficace in manovre sia difensive che offensive.

Skye: un osso duro

Questa prima dimostrazione delle capacità del nuovo agente lascia ben sperare in un personaggio che possa cambiare il meta. Siamo di fronte ad un mescolamento di abilità niente male, che potrebbe rivelarsi utile in molteplici scenari di combattimento.

L’appuntamento con Skye è per il 27 Ottobre: non mancate!

Scarica Valorant gratuitamente dal sito ufficiale.

