Pubg Mobile: Annunciato Il Concerto In-Game Delle Blackpink

In occasione dell’update 2.1 di PUBG Mobile, è stato annunciato il concerto online delle Blackpink, il famoso gruppo sudcoreano formato dalle quattro ragazze: Lisa, Kim Ji-soo, Jennie Kim e Rosé. Il concerto, chiamato ”The Virtual”, sarà un’esperienza senza precedenti per tutti i fan delle Blackpink, le quali debutteranno in gioco e sui canali social di PUBG Mobile con una special track e un video musicale per tutto il mese di luglio. L’evento si svolgerà dal 22 al 23 luglio e dal 29 al 30 in Nord e Sud America, mentre in Europa e nel resto del mondo è previsto dal 23 al 24 luglio e dal 30 al 31 luglio.

Dopo aver celebrato il lancio del loro disco ”The Album” nel 2020, considerata una delle collaborazioni più di successo per PUBG Mobile, gli sviluppatori hanno deciso di puntare in grande con una partnership completamente unica. Durante l’evento sarà possibile ottenere i vari costumi indossati dal gruppo durante l’esibizione, disponibili dal 23 luglio fino al 31 agosto.

I biglietti del concerto sono totalmente gratuiti e saranno disponibili dal 15 luglio, insieme al pre-caricamento del Concert Resource Pack, necessario per poter partecipare. Dal 19 luglio sarà inoltre possibile regalare materiale promozionale sulla band: Più regali saranno condivisi con gli altri giocatori, più materiale verrà poi distribuito. Tra le altre novità troviamo la presenza di premi ottenibili giornalmente completando le varie sfide a tema disponibili, o semplicemente effettuando l’accesso in gioco.

Vincent Wang, a capo del PUBG MOBILE Publishing di Tencent Games, ha dichiarato:

“Siamo onorati di collaborare nuovamente con le BLACKPINK e di continuare ad approfondire il legame tra la loro straordinaria musica e il nostro gioco. Il nostro primo concerto in-game sarà un evento rivoluzionario, che amplierà il mondo in continua evoluzione di PUBG MOBILE e getterà le basi per un ritorno delle BLACKPINK che sarà ricordato per gli anni a venire. Siamo entusiasti di inaugurare una nuova era del battle royale – è un’esperienza da non perdere!”

YG Entertainment, etichetta discografica delle Blackpink, ha dichiarato: