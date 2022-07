Pubg Mobile: Rilasciato L’Update 2.1

PUBG Mobile, il battle royale sviluppato da LightSpeed ​​& Quantum Studio, divisione di Tencent Games, introduce l’aggiornamento 2.1 con la Cycle 3 Season 7, l’aggiunta di nuovi set di oggetti Leggendari, una nuova modalità di gioco a tema chiamata Ancient Secret: Arise, una nuova Season Bonus Points Card e una Rating Protection Card, perfetta per far guadagnare qualche punto extra ai giocatori e per difendere il loro attuale rating stagionale.

In Ancient Secret: Arise sarà possibile sbloccare dei nuovi titoli speciali completando le missioni a tema della storia, mentre nelle mappe della modalità ranked di Erangel, Miramar o Livik, i giocatori potranno testare in modo casuale la Sandstorm Zone all’inizio di ogni partita. I giocatori disposti ad avventurarsi nella Sandstorm saranno ricompensati con gli Scarab Charms, utilizzabili, una volta per partita, per tornare in battaglia dopo essere stati sconfitti.

Come parte del Royale Pass Month 13: Exo-Genesis sono stati rilasciati dei nuovi contenuti che saranno resi disponibili a partire dal 19 luglio, tra cui nuove decorazioni per il Mini14 e l’M762. Durante il Royale Pass del mese di luglio, i giocatori potranno scambiare una decorazione Wingman con uno sconto del 90% per ottenere una carta Moments, completare le missioni per poter acquistare RP a un prezzo inferiore (solo se si è raggiunto il Rank 50) e guadagnare un voucher gratuito da 60 UC.

Nel nuovo update di PUBG Mobile potranno avventurarsi nel Tempio dell’Imperatore percorrendo il Sentiero delle sabbie mobili, tempio in cui sarà possibile incontrare e spostare il Gigante di sabbia, per poi salire sull’Antico Segreto per saccheggiare il bottino del Faraone. In queste aree è possibile trovare l’Acqua Primordiale, in grado di recuperare tutta la saluta e l’energia dei giocatori.

In battaglia saranno inoltre presenti diverse Rovine Scarabeo e Rovine Sciacallo, in cui i giocatori potranno guadagnare ricompense sconfiggendo il guardiano mummificato o risolvendo i vari enigmi presenti. In punti casuali della mappa i giocatori potranno imbattersi nei Mercanti del deserto, dai quali è possibile acquistare merce a prezzi scontati, o negli Scorpion Crates, bottini utili a rifornirsi durante le battaglie.

Ulteriori migliorie sono state introdotte in-game, come miglioramenti grafici, aggiornamenti della UI e tanto altro.