I giochi horror più spaventosi di sempre

Ma per spaventoso cosa si intende? Il significato letterale é: “Che provoca spavento o suscita impressioni di terrore e smarrimento“. Ed è esattamente quello che una persona che ama questo genere va cercando in ogni film o videogioco. Ognuno di noi ha le sue paure e i suoi piccoli scheletri nell’armadio che non vuole si sappiano.

E la maggior parte di questi giochi attiva quella parte del cervello che ne controlla le emozioni.

Quindi ora sfruttiamo l’attesa per l’uscita del nuovo capitolo della saga di Outlast, in open beta da Maggio 2023 ma in uscita in full dal 5 Marzo 2024.

Il mondo dei videogiochi ha visto tantissime saghe horror, ma quali sono i giochi horror più spaventosi di sempre? È possibile fare una classifica? Ovviamente sì. Ma non farò una classifica basata sui sondaggi, vi andrò a parlare di quelli che io ritengo i più spaventosi o quelli che mi hanno più segnato.

Outlast

Outlast è un videogioco survival, horror-psicologico del 2013. Sviluppato e pubblicato da Red Barrels, una compagnia indipendente fondata da persone precedentemente coinvolte nello sviluppo di videogiochi celebri. Quali Prince of Persia, Assassin’s Creed, Splinter Cell e Uncharted.

Gioco adrenalinico a tratti, estremamente bella la trama, più complessa e profonda di quello che si pensa. Un gioco di sopravvivenza con elementi splatter. Vi farà battere il cuore con jump-scare intensi e poco intuibili. Questo per me deve essere un horror, spaventi inaspettatamente belli. Molto ben fatta anche la trama del DLC: Whistleblower.

Grandissimo punto a favore la caratterizzazione estetica e la back-stories dei personaggi. Di questo gioco è uscito un secondo capitolo nel 2017.

Silent Hill

Come non citare il gioco diventato cult della nostra epoca.

Silent Hill è una serie di videogiochi a tema survival horror prodotti e sviluppati da Konami. Dal videogioco è stato generato un multimedia franchise composto da film, fumetti, libri e romanzi.

La trama horror-psicologica ha rappresentato una novità nel campo dei videogiochi appartenenti al filone survival horror, contrapponendo Silent Hill al celebre Resident Evil (tendente all’action-splatter).

Capostipite della categoria Horror, ha spaventato persone di oramai 3 decadi. Chi di noi non conosce l’iconico Pyramid-Head e il suo spadone. Simbolo di una redenzione mai trovata del protagonista.

Mi sento di collocarlo tra i primi posti di questa lista anche se non é fatta come una classifica. Ma è innegabile che sia un capolavoro dei giochi horror, una delle prima volte in cui il mondo videoludico di trasforma in cinema!

The Forest

The Forest è un videogioco in prima persona, di tipo survival horror free roaming. Sviluppato dall’azienda canadese Endnight Games per Microsoft Windows.

Il gioco si svolge su una penisola, ricca di foreste, dove il protagonista, il padre di un bambino di nome Timmy, è precipitato lì insieme a suo figlio per colpa di un incidente aereo. All’inizio il giocatore si ritroverà ad essere solo in una penisola piena di cannibali, con il figlio in mano a loro e con il resto dei passeggeri dell’aereo morti o rapiti e trucidati dagli indigeni.

Il gioco è di tipo free roaming. Non vi sono missioni di sorta, tutto sta nell’abilità del giocatore nel prendere decisioni per la sopravvivenza. Difatti la penisola offre le materie prime necessarie per sopravvivere e costruire. Tipo rifugi, attrezzi, utensili e quant’altro risulti utile a potersi procurare cibo, acqua e a difendersi dai cannibali.

The Forest è un gioco ansiogeno che mette la sopravvivenza sopra a tutto. Preparatevi ai momenti in cui dovrete guardarvi intorno, perché potrebbero arrivare da ogni direzione!!

Dead Space

Dead Space è un videogioco di fantascienza survival horror in terza persona. Sviluppato da Visceral Games al tempo chiamata EA redwood shores.

Le vicende di Dead Space si svolgono durante il XXVI secolo. Il protagonista è Isaac Clarke, un ingegnere minerario che lavora per la Concordance Extraction Corporation (C.E.C.). Una compagnia che manda enormi astronavi minerarie attraverso la galassia. Quando la C.E.C. riceve una chiamata dalla USG Ishimura (una nave di classe “Planet Cracker” che distrugge pianeti per ricavare minerali), Isaac e quattro impiegati della C.E.C. salgono sulla USG Kellion per dirigersi verso di essa.

Un gioco fortemente ispirato dalle trame di Alien ma con quella componente splatter appagante al punto giusto. Dall’inizio alla fine del gioco siamo bombardati da continui attacchi di mutanti chiamati Necromorfi. Spunteranno da ogni cunicolo, cabina, porta, saracinesca o anfratto che non sarete in grado di notare. Giusto per essere gentili e farvi prendere degli spaventi incredibili. Da lodare la trama assolutamente non banale ma ricca di intrighi inaspettati.

The Evil Within

The Evil Within, conosciuto in Giappone come PsychoBreak, è un gioco survival horror. Sviluppato dallo studio giapponese Tango Gameworks, capitanato da Shinji Mikami, il creatore della saga videoludica Resident Evil, e pubblicato da Bethesda Softworks. Il gioco doveva essere commercializzato il 29 agosto 2014 tuttavia slittò al 21 ottobre per poi essere nuovamente anticipato al 14 ottobre.

Il protagonista del gioco è il detective di polizia Sebastian Castellanos, affiancato dai colleghi Julie Kidman e Joseph Oda. Mentre stanno investigando su un macabro omicidio di massa al Beacon Mental Hospital, il trio incontra una forza sovrannaturale e maligna. Dopo aver visto, tramite le telecamere di sorveglianza, il massacro di alcuni agenti di polizia da parte di un uomo incappucciato e coperto da una veste bianca, con segni di ustioni sulla pelle, Sebastian viene assalito e tramortito dallo stesso.

Un gioco adrenalinico che non lascia troppo spazio alla fantasia. E’ un survival-horror puro e semplice. Apprezzato lo stile e le meccaniche che il gioco stesso offre.

Resident Evil 2

Resident Evil 2, è un videogioco survival horror, secondo capitolo della serie Resident Evil. Pubblicato nel 1998 dalla casa di sviluppo giapponese Capcom per la console PlayStation e successivamente convertito per Windows, Nintendo 64, Dreamcast e GameCube.

La trama del gioco segue le vicende di due sopravvissuti, Leon e Claire, in fuga da una città degli Stati Uniti d’America medio-occidentali. Raccoon City, città in preda a un’epidemia virale causata da un’azienda farmaceutica assetata di denaro. Che ne ha trasformato la maggior parte della popolazione in zombi. Il giocatore è portato a esplorare diversi ambienti, che spaziano dalle strade cittadine, alla centrale di polizia, fino a un laboratorio sotterraneo, nella ricerca di una via d’uscita, risolvendo enigmi, recuperando oggetti primari o secondari, e affrontando nemici.

Potevo non citare questa piccola perla del mondo dei giochi horror? Assolutamente no, considerato da molti come il miglior capitolo della saga si è anche già preso la scena moderna con il remake uscito nel 2019!

Forbidden Siren

Siren, conosciuto come Forbidden Siren in Europa ed Australia, è un videogioco survival horror. Sviluppato dalla Sony Computer Entertainment per PlayStation 2 nel 2004. Il gioco racconta la storia di diversi personaggi, molti dei quali giocabili, intrappolati in un remoto villaggio giapponese per la durata di tre giorni.

Forbidden Siren è stato seguito da Forbidden Siren 2. Nel 2008 è stato realizzato il remake, intitolato Siren: Blood Curse.

Forbidden Siren è ambientato in un remoto villaggio rurale sulle montagne giapponesi chiamato “Hanuda”. Caratterizzato dall’essere molto legato alle tradizioni e molto xenofobico. In seguito al fallimento di una misteriosa cerimonia rituale, il villaggio si trova a vacillare inspiegabilmente fra il tempo e lo spazio. Mentre al posto delle montagne, compare un infinito mare di color rosso sangue a delimitare il luogo. Altri elementi che caratterizzano l’ambiente di gioco sono: la fitta nebbia, la pioggia, l’oscurità notturna, le tonalità cromatiche che assume il cielo. La storia si concentra intorno ai tentativi di Hisako Yao, capo di uno strano culto locale, di risvegliare un essere conosciuto come Datatsushi attraverso alcuni riti.

Purtroppo si parla molto poco di questo piccolo gioiellino videoludico. Io ho amato la sua l’atmosfera cupa e al limite del soprannaturale. Ancora oggi ho i brividi a ricordare gli spaventi che mi sono preso girando per la città, dove venivo assalito da creature urlanti e terrificanti!

In conclusione questa è la mia personale lista dei giochi horror più spaventosi di sempre. Per rimanere sempre aggiornati sul mondo videoludico vi invito a passare sul nostro sito Hynerd.it! Dove sicuramente aspettatevi la recensione del nuovo Outlast…