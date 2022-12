Gandja Monteiro, regista di alcuni episodi di Mercoledì, è stata assunta dalla Marvel per supervisionare Agatha: Coven of Caos.

Il successo ottenuto da Mercoledì è strabiliante: sui social non si fa altro che parlare della serie, di Jenna Ortega e dello scenario pop impresso nella mente degli spettatori. Un risultato pazzesco per Tim Burton, ma attenzione a dare tutti i meriti al solo autore, infatti sono solamente i primi quattro episodi ad essere diretti dal regista, i successivi quattro vedono invece alla regia Gandja Monteiro e James Marshall.

Secondo le nuove indiscrezioni attorno ai Marvel Studios, sarebbe proprio Gandja Monteiro ad aver stupito tutti, talmente tanto da decidere di “scippare” a Netflix la giovane regista per uno dei prossimi progetti. La regista di Mercoledì sarebbe infatti stata incaricata dagli Studios per lavorare alla serie Agatha: Coven of Caos.

Nonostante la serie su Agatha non sia ricoperta da molte attenzioni da parte dei fan, che dalla serie non si aspettano chissà cosa, sarà curioso vedere questa new entry al lavoro, la quale a quanto pare “supervisionerà almeno un episodio“. Oltre alla regista di Mercoledì, ricordiamo che Agatha: Coven of Caos sarà la serie più lunga del Marvel Cinematic Universe, almeno fino a Daredevil: Born Again, e questo è un fattore da non sottovalutare ai fini delle aspettative.

Riuscirà la regista di Mercoledì a ricreare la stessa magia creata attorno alla serie Netflix anche in casa Marvel?