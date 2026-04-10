Robert Pattinson: i 3 migliori film con l’attore di The Drama

Classe 1986, umorismo british e una versatilità che lo porta a interpretare ogni volta personaggi totalmente diversi tra loro: la carriera di Robert Pattinson si è evoluta ben oltre la saga di Twilight, dove vestiva i panni del vampiro Edward Cullen. E la sua ricca filmografia ne è la prova.

Da David Cronenberg a Robert Eggers, passando per i fratelli Safdie e Christopher Nolan, sono tanti i registi che hanno saputo valorizzare le sue trasformazioni, restituendo il volto di un interprete capace di andare oltre i propri limiti e di sperimentare.

Non è un caso che Pattinson sia apprezzato anche per la sua abilità nel modulare e trasformare la sua voce, fino a renderla irriconoscibile: lo ha dimostrato anche nel doppiaggio del film Il ragazzo e l’airone, dove si misura con un registro vocale sorprendentemente distante dal suo.

Attualmente nelle sale italiane con The Drama di Kristoffer Borgli, in cui interpreta Charlie Thompson - un promesso sposo che, a pochi giorni dalle nozze, scopre un segreto oscuro della sua compagna - ripercorriamo la carriera di questo attore attraverso tre delle sue migliori interpretazioni. Consigliato The Drama, spiegazione del finale e significato del film con Zendaya e Robert Pattinson Leggi ora

Cosmopolis (2012) di David Cronenberg

Il film di David Cronenberg segna un punto di svolta nella carriera di Robert Pattinson, ormai lontano dall’immagine patinata dei suoi esordi. Tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore Don DeLillo, qui l’attore veste i panni di Eric Packer, giovane miliardario della finanza che attraversa una New York alienante a bordo della sua limousine, in un viaggio tanto fisico quanto esistenziale.

Spogliato della sua aurea adolescenziale, Pattinson abbraccia una recitazione più controllata, quasi fredda e ipnotica, caratterizzata da dialoghi serrati, silenzi carichi di tensione e minime variazioni espressive.

Sebbene composto da un cast di tutto rispetto – che comprende Juliette Binoche, Sarah Gadon e Paul Giamatti – il cineasta focalizza l’attenzione quasi esclusivamente sull’attore britannico, portandolo a reggere l’intero film con la sua sola presenza, dando prova di una sorprendente maturità interpretativa e di una notevole capacità di lavorare per sottrazione.

Cosmopolis - Sfondo

The Lighthouse (2019) di Robert Eggers

Un faro, due guardiani e una lunga (e lenta) discesa verso la follia: Pattinson entra a far parte di uno dei progetti più ipnotici e radicali firmati dal regista Robert Eggers, un’opera capace di muoversi tra l’horror psicologico, l’allegoria e le suggestioni mitologiche.

Girato in bianco e nero e con un formato dell’immagine quasi quadrato, il film racconta la storia di due guardiani del faro, isolati su un’isola battuta dal vento e dal mare, in un tempo sospeso e ambiguo.

Pattinson interpreta Ephraim Winslow, un giovane taciturno apparentemente sottomesso, il cui equilibrio mentale viene progressivamente messo alla prova fino al punto di rottura, sotto il peso dell’isolamento, della fatica e di una presenza sempre più opprimente.

Al suo fianco troviamo Willem Dafoe nei panni di un anziano guardiano irascibile e autoritario, figura ambigua e quasi mitologica che contribuisce ad alimentare la tensione e il senso di minaccia costante. Il risultato finale è un’opera costruita su un’atmosfera claustrofobica e disturbante, dove suoni ossessivi e visioni allucinate esasperano il conflitto tra i due protagonisti.

È proprio in questo film che emerge con estrema forza l’abilità del performer britannico: una recitazione profondamente fisica, in cui il corpo si irrigidisce, si deforma e si consuma lentamente, mentre la voce diventa elemento centrale attraverso accenti marcati, esplosioni di rabbia e momenti di inquietante quiete.

Ci troviamo di fronte a un’interpretazione grottesca, esagerata e perfettamente in equilibrio con quella di Defoe, altrettanto magnetica, in un duello attoriale che rappresenta il cuore pulsante del film.

The Lighthouse - Sfondo

The Batman (2022) di Matt Reeves

Basato sull’iconico personaggio di Batman della DC Comics, Robert Pattinson si confronta non solo con un grande blockbusters, ma anche con l’eredità lasciata dalle precedenti interpretazioni, rielaborando la storia dell’Uomo Pipistrello in chiave più oscura e introspettiva.

Siamo ben lontani dall’immagine eroica del passato, in quanto il Bruce Wayne di Pattinson è un personaggio tormentato, consumato dal dolore e dall’ossessione. Ambientato in una Gotham cupa e decadente, il film segue un Batman ancora agli inizi, alle prese con un’indagine che lo costringe a confrontarsi non solo con il crimine, ma anche con le proprie fragilità.

È sotto questo punto di vista che Robert Pattinson restituisce un’interpretazione malinconica, fatta di sguardi, silenzi e tensioni interiori, in cui la stessa voce - bassa e roca - contribuisce a delineare un eroe fragile e profondamente umano.

Se il suo Batman diventa più uomo imperfetto e meno simbolo, il suo Bruce Wayne ci restituisce un’identità svuotata, alienata e priva di ogni aura glamour. Una prova recitativa egregia che ci permette di capire come l’attore possa tranquillamente muoversi tra cinema d’autore e produzioni mainstream senza perdere coerenza.