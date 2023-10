ROG Strix RX Scope Wireless, Recensione: la tastiera definitiva

Abbiamo dedicato molto tempo alla Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe, la casa produttrice ASUS ROG, conosciuta per la creazione di tastiere da gioco di alta qualità, sta rivoluzionando il suo settore con la serie RX e MX, una serie di switch di produzione propria. Fino a qualche tempo fa, ASUS ROG ha sempre optato per l’utilizzo di interruttori a chiave di terze parti, principalmente di produttori come Cherry MX. La serie ROG RX rappresenta un netto cambiamento da questa prassi e si presenta con interruttori disponibili in colori rosso e blu. Abbiamo avuto l’opportunità di testare la variante rossa, suscitando in noi grande entusiasmo.

La nostra analisi si concentrerà in particolare sulla tastiera da gioco ASUS ROG STRIX Scope TKL Wireless Deluxe. Questo modello è l’erede del ROG Strix Scope, lanciato circa 2 anni fa, che ha riscosso un buon successo, pur presentando una semplicità superiore rispetto alla concorrenza. La variante TKL Wireless Deluxe si preannuncia come un prodotto in grado di attrarre una vasta gamma di utenti. Tra questi, troviamo i giocatori di FPS, gli appassionati di gaming, e i professionisti di vari settori. L’opzione di connessione tramite bluetooth o wireless a 2.4Ghz amplia ulteriormente la sua versatilità.

La tastiera Tenkeyless, o TKL, è un formato particolarmente apprezzato dai giocatori che desiderano avere più spazio sulla scrivania, sia per consentire movimenti più ampi del mouse, sia per un’estetica più pulita ed elegante. La ROG Strix Scope TKL Deluxe si inserisce perfettamente in questo trend, offrendo un design compatto e solido, ideale anche per il trasporto.

Confezione e Caratteristiche

La tastiera ASUS ROG Strix Scope TKL Wireless Deluxe è un prodotto di alta qualità che si distingue per la sua estetica accattivante e le sue funzionalità. ASUS ROG è noto per la sua capacità di creare packaging interessanti che catturano l’attenzione del consumatore.

Dopo aver rimosso la scatola principale dall’esterno, troverete la tastiera avvolta in una borsa in tessuto a rete per evitare graffi, e la scatola è imbottita con uno strato di schiuma per mantenere il prodotto al sicuro durante la consegna. Nella confezione, oltre alla tastiera, si trovano vari oggetti utili. Questi includono una scheda di garanzia, una prolunga per il dongle wireless, il dongle wireless 2.4Ghz e un cavo intrecciato da USB tipo A a tipo C. Viene fornito anche un morbido poggiapolsi in similpelle con magneti che ottimizza l’ergonomia e il comfort in modo efficiente.

La tastiera si collega al PC da gioco tramite un cavo intrecciato da USB-C a USB 2.0 staccabile, garantendo un trasporto sicuro, tramite Bluetooth per una connessione universale oppure tramite il dongle wirelss di connessione 2.4Ghz. Quest’ultimo è inglobato nell’alloggiamento, integrato direttamente nella tastiera e di natura magnetica, che facilita il suo trasporto senza il pericolo di perderlo. Si trova accanto allo switch per la modalità di connessione ed è di piccole dimensioni tanto da ‘scomparire’ all’interno del profilo della tastiera. La tastiera è resistente e robusta, grazie all’uso di un alloggiamento aperto e una piastra superiore in alluminio spazzolato.

La scatola è decorata con una livrea da giocatore abbastanza aggressiva, prevalentemente caratterizzata dal motivo dell’occhio di ROG. L’aspetto dello Strix Scope TKL Deluxe è reso aggressivo dalla sua tonalità bicolore grigia e nera. Questo design è ideale per la configurazione sia di giocatori accaniti ma anche di semplici appassionati, offrendo una finitura pulita. Inoltre, il logo ASUS ROG è posizionato strategicamente nell’angolo in alto a destra della tastiera.

La tastiera dispone di luci di blocco situate in una posizione simile a quella di altre tastiere, spesso nell’area di navigazione nella parte superiore dei tasti freccia. I copritasti sono stampati a doppia iniezione con due frammenti di plastica, rendendoli resistenti. ASUS utilizza inoltre il carattere tipografico ROG standard, rafforzando ulteriormente l’aspetto aggressivo ma elegante della tastiera.

La Strix Scope TKL Wireless Deluxe offre anche alcuni tasti multimediali, che possono essere utilizzati con l’FN quando attivato. Questa è una funzionalità che aggiunge valore alla tastiera e siamo grati a ASUS per averla inclusa.

Senza il tastierino numerico, questa versione TKL risulta più portatile, rendendola ideale per i giocatori professionisti sempre in movimento o per coloro che desiderano liberare spazio sulla scrivania. Sulla parte inferiore della tastiera, ASUS ha posizionato un paio di cuscinetti in gomma per garantire che la tastiera non si muova durante l’uso.

Nonostante la tastiera non abbia tasti macro, è possibile configurare le macro utilizzando il software Asus Armory II. Infine, la tastiera presenta funzionalità FN standard, con la possibilità di modificare la luminosità o la modalità dell’illuminazione RGB utilizzando i tasti freccia.

Confort e Funzionalità

Iniziamo con l’aspetto più distintivo dello Strix Scope TKL, che è il suo poggiamano magnetico incluso. Nonostante non offra la vestibilità più sicura, è comunque in grado di rimanere insieme durante le regolazioni rapide. L’imbottitura morbida e avvolgente solleva il polso verso l’alto, mettendolo quasi allo stesso livello della tastiera e rendendo l’esperienza di digitazione molto confortevole.

Il design della tastiera è altrettanto impressionante. Nella sezione in alto a destra si trova un enorme logo ASUS ROG completamente illuminato da un sistema RGB. Una coppia di led lo illuminano, donandogli un effetto luminoso e omogeneo. Inoltre, dispone di indicatori LED RGB completamente indirizzabili per un paio di tasti, situati proprio sopra i tasti freccia. Questi includono il blocco maiuscole, il blocco funzioni, il blocco scorrimento e il blocco tasti Windows.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, la tastiera Strix Scope TKL è dotata di una serie di tasti multifunzione, attivati utilizzando il tasto Fn situato nella riga inferiore. La fila principale di questi tasti è compresa tra F1 e F5, ma in combinazione con Fn può arrivare a F12. Il tasto F12 attiva la modalità Stealth, che con una sola pressione disattiva immediatamente ogni audio e riduce al minimo tutto sul desktop, incluso giochi e app a schermo intero. Una seconda pressione del tasto riporta tutte le modifiche alla normalità.

Utilizzando contemporaneamente il tasto FN e i tasti 7,8,9,0, è possibile attivare la modalità di accoppiamento e passare tra un massimo di tre dispositivi bluetooth connessi simultaneamente. Il cambio da un dispositivo all’altro è risultato immediato, permettendo di gestire i carichi di lavoro con facilità e rapidità.

I tasti direzionali, insieme ai tre inferiori nell’area superiore, presentano tutti una funzione secondaria. In particolare, la modalità destra e sinistra modifica gli effetti di illuminazione RGB, mentre i tasti Luce + e – ne regolano la luminosità. Inoltre, i tasti Alt e Win e le righe numeriche permettono di passare da un profilo di memoria salvato all’altro e vengono ripristinati ai valori predefiniti nel caso in cui si commetta un errore durante la modifica delle macro o delle impostazioni.

ASUS fornisce lo Strix Scope TKL Wireless Deluxe con un cavo intrecciato da 1,8 m, ma essendo un pezzo staccabile, può essere facilmente sostituito con un cavo di design o lunghezza differente a seconda delle tue preferenze.

Una grande funzionalità è la possibilità di collegare la tastiera tramite Bluetooth, ma se il proprio computer non è provvisto di esso, nella confezione viene fornito un dispositivo USB da connettere direttamente al computer che collega la tastiera via wireless tramite la frequenza 2.4Ghz.

Infine, il branding sulla tastiera è piuttosto discreto. Il logo ROG Eye appare in alto a destra appena sopra il tasto ‘Home’ ed è vividamente illuminato dall’RGB. C’è anche una stampa di testo riservata che recita ‘REPUBLIC OF GAMERS’ sul mento della tastiera, che appare quasi impercettibile e viene completamente coperta se utilizzi il poggiapolsi incluso.

In conclusione, lo Strix Scope TKL Deluxe, con il suo design rialzista e tagliente, incorpora un’essenza industriale, rispecchiando l’estetica tipica dei prodotti ROG.

Software e Prestazioni

La tastiera Asus ROG Strix Scope TKL Wireless Deluxe è una periferica di alta qualità, pensata principalmente per gli appassionati di gaming. Il suo design compatto, infatti, offre una serie di vantaggi per gli utenti, a partire dalla mancanza di tastierino numerico che consente di risparmiare spazio sulla scrivania e di posizionare tastiera e mouse il più vicini possibile, favorendo una postura corretta durante l’uso. Inoltre, l’assenza del tastierino numerico rende la tastiera particolarmente apprezzata dagli amanti dei giochi FPS, offrendo molto spazio per il movimento del mouse.

La ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe è un prodotto di alta qualità che offre una reattività notevole nel mondo del gioco competitivo. Il suo segreto risiede nella tecnologia wireless implementata, un aspetto fondamentale che garantisce una risposta praticamente immediata nei momenti cruciali del gioco.

Per la sua funzionalità wireless, questa tastiera utilizza un dongle USB a bassissima latenza, uno strumento che consente di collegarsi senza fili ma mantenendo al contempo un’alta velocità di risposta. Questo aspetto è fondamentale nel gioco competitivo, dove ogni millisecondo può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

La bassa latenza del dongle USB si è dimostrata efficace anche in titoli di grande rilievo come Call of Duty Warzone 2.0, Valorant e CSGO 2. Durante i nostri test, la risposta era praticamente immediata, senza alcun ritardo percettibile tra la pressione del tasto e l’azione sullo schermo.

È importante sottolineare che la qualità della connessione wireless non compromette in alcun modo la prestazione della tastiera. Anzi, la ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe ha mostrato un’ottima capacità di mantenere un livello di reattività adeguato anche in situazioni di gioco intense.

Strix Scope TKL utilizza il software ROG Armory Crate per la personalizzazione dei tasti. Pur essendo leggero in termini di spazio di installazione e risorse, presenta un’interfaccia suddivisa in vari pannelli. Il pannello principale, chiamato ‘Dispositivo’, offre la maggior parte delle opzioni di personalizzazione, consentendo di assegnare diverse funzioni ai tasti e di scegliere tra numerosi preset RGB per dare un tocco di colore alla configurazione. I tasti possono essere programmati per eseguire una serie di funzioni, come il lancio di un’applicazione o di un sito web, o per comportarsi come un collegamento multimediale. È possibile memorizzare fino a 5 profili di personalizzazione, assegnabili a qualsiasi applicazione desiderata.

La Strix Scope TKL si distingue per le sue eccezionali prestazioni, largamente attribuibili ai suoi interruttori ROG RX. Questi switch, di tipo ottico-meccanico, utilizzano un raggio di luce per l’attivazione anziché un contatto fisico, garantendo un input estremamente preciso e immediato. Il modello che abbiamo avuto l’opportunità di provare è dotato della versione Red, che presenta interruttori lineari, privi di qualsiasi feedback, sia tattile che acustico.

La sorpresa principale, tuttavia, non riguarda solo le prestazioni in termini di interazione tra periferica e dispositivo. Ciò che ci ha colpito maggiormente è stata la struttura dei pulsanti. In questo caso, lo stelo è quadrato, estendendosi lungo l’intero perimetro del copritasto. Questo dettaglio, che può sembrare minore, ha una grande importanza: permette di posizionare il LED al centro del tasto, garantendo una buona illuminazione anche laterale. Ciò rende i caratteri perfettamente leggibili, compresi quelli in seconda funzione.

A tutto ciò si aggiunge un ulteriore aspetto: un pannello di schiuma fonoassorbente. Questo materiale attenua il rumore dovuto alla digitazione, rendendola piuttosto silenziosa e ovattata. In sostanza, la Strix Scope TKL non offre solo prestazioni di alto livello, ma anche un’esperienza d’uso estremamente gradevole, pensata per soddisfare le esigenze dei professionisti più esigenti. I giocatori apprezzeranno inoltre l’ampio tasto Ctrl sinistro, pensato per ridurre al minimo la pressione accidentale di altri tasti durante le sessioni di gioco.

Tra le funzionalità offerte da Strix Scope TKL, spicca la presenza di un ‘tasto Stealth’ dedicato, utile per nascondere tutte le app e disattivare l’audio per una privacy immediata. Inoltre, è possibile passare da un profilo all’altro in modo semplice e veloce, o registrare macro al volo senza software. L’illuminazione della tastiera è personalizzabile tramite una serie di preimpostazioni, tra cui Statico, Respirazione, Ciclo colore, Arcobaleno, Reattivo, Ondulazione, Notte stellata e Sabbie mobili.

Nonostante la sua vocazione gaming, la Strix Scope TKL risulta comoda anche per la digitazione quotidiana. Il poggiapolsi in similpelle contribuisce a migliorare il comfort durante l’uso prolungato, rendendo questa tastiera una valida scelta anche per chi passa molte ore davanti al computer. In conclusione, la Strix Scope TKL si distingue per il design elegante, l’efficienza, il comfort e le prestazioni eccellenti, dimostrandosi un prodotto durevole e resistente anche in caso di utilizzo intensivo.

ROG Strix RX Scope Wireless: Prezzo e conclusioni

La tastiera da gioco ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe di ASUS, con il suo design audace e unico, si prefigura come un forte contendente per chi necessita di un prodotto solido, stilizzato e compatto. Il design di questo dispositivo rappresentano sicuramente una scelta stilistica decisa e distintiva.

La costruzione della tastiera è robusta, con quasi nessuna flessibilità, un aspetto che ne garantisce la durata nel tempo. Tuttavia, non tutto su questa tastiera è perfetto. I copritasti, in particolare, presentano una texture decisamente sgradevole ed economica, e gli interruttori risultano traballanti, conferendo una sensazione di digitazione tutt’altro che eccezionale. Inoltre, la tastiera utilizza solo interruttori lineari, che potrebbero non essere apprezzati da tutti gli utenti.

Nonostante queste criticità, la ROG Strix Scope TKL si dimostra una tastiera solida, con una combinazione di colori accattivante e interruttori popolari per i giochi. L’attraente piastra in alluminio aggiunge un tocco di eleganza, mentre la sua compattezza ne fa un’ottima scelta per chi ha bisogno di più spazio sulla scrivania.

Sul versante delle prestazioni, la ROG Strix Scope TKL Deluxe non delude. Gli interruttori Cherry MX Red si dimostrano più affidabili che mai, garantendo un’alta reattività e una lunga durata. La tastiera offre anche discrete opzioni di personalizzazione e un’eccellente illuminazione RGB, ulteriori punti a suo favore. Un punto di forza aggiuntivo è il poggiapolsi incluso, che garantisce un maggiore comfort durante l’uso.

Le tastiere Tenkeyless, come la ROG Strix Scope TKL Deluxe, stanno diventando sempre più popolari tra i giocatori che necessitano di più spazio sulla scrivania, senza voler compromettere le prestazioni. ASUS risponde a questa esigenza con un prodotto che combina design unico, qualità costruttiva e prestazioni eccellenti.

In definitiva, la ROG Strix Scope TKL Deluxe è una tastiera da gioco meccanica altamente consigliata, capace di offrire un’esperienza di gioco di alta qualità, con la sua combinazione di robustezza, comfort e prestazioni.