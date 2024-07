ROG Strix XG27ACS

Ho usato per svariate settimane il ROG Strix XG27ACS e devo dire che Asus come al solito non delude mai. Il monitor ha sempre soddisfatto le mie aspettative durante le ore di gaming e anche la risoluzione durante le pause, in cui spesso guardavo YouTube o Anime, non mi ha mai lasciato insoddisfatto. Lo schermo è stato testato su vari giochi come Valorant, Warframe, Gran Turismo e non solo, ma la tecnologia IA descritta ha sempre fornito ottimi feedback e aiuti durante le partite. Lo schermo è utilizzabile anche come schermo secondario, ma grazie a tutte le specifiche di cui è composto limitarsi ad utilizzarlo come schermo secondario sarebbe uno spreco. La possibilità di usare varie angolazioni mi ha anche permesso di mantenere la postazione pulita senza dover smontare ogni volta il monitor come facevo prima. Per concludere ha un ottimo rapporto qualità - prezzo, la cui unica pecca è solo la risoluzione ferma a 1440 pixel e non oltre. Altri grandi difetti non sono presenti, ma ho notato una ripresa delle prestazioni lente dopo un periodo in cui il computer entra in stand-by e il monitor attiva la sleep mode