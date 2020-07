Come salire di livello velocemente su World Of Warcraft in vista di Shadowlands (2020)

La nuova espansione di World Of Warcraft. Shadowlands, è ormai alle porte, anche se non si sa ancora la data di uscita ufficiale, sappiamo che uscirà entro il 31 dicembre 2020. E questo è il momento migliore per creare dei nuovi personaggi, di modo da provare diverse esperienze di gioco.

In questa guida vi daremo dei consigli pratici che NOI reputiamo essere i migliori per far salire di livello i nostri nuovi personaggi su World Of Warcraft.

Addons

Gli addons in World Of Warcraft sono ormai da anni un elemento importantissimo del gioco, permettendo al giocatore di avere una visuale più chiara di quello che succede durante la partita e anche di effettuare più velocemente e facilmente molte azioni.

Come installare gli addons

Per prima cosa è necessario scaricare l’app di twitch (se non lo avete già installata nel vostro computer), la potete trovare a questo link. Una volta installata vi basterà effettuare il login e recarvi nella sezione “mod”.

L’app rileverà in automatico la presenza di World Of Warcraft nel vostro computer. A questo punto vi basterà fare doppio click sul gioco e potrete cercare tutti gli addons che volete.

Quali addons usare

I tipi addons essenziali a quello che in gergo si dice livellare (salire di livello) sono 3:

Un addon per le quest (o missioni)

Un addon per i dungeon (o spedizioni)

Un addon per la UI (user interface o interfaccia utente)

Per quanto riguarda gli addons per le quest ne esistono molti, sia a pagamento che non, noi reputiamo i migliori questi due:

Zygor guides: Zygor è un addon di questing gratuito fino al livello 20, dopodichè sarà necessario pagare mensilmente (8,99€). Accetta in automatico le quest, consiglia i punti migliori dove uccidere i nemici della quest e mette sulla mappa la miglior strada da intraprendere. Zygor non ci aiuta solo nel salire di livello, ma anche nei dungeon, nel farming di oro e molto altro. Quindi possiamo dire che con Zygor copriamo 2 delle categorie di addon richiesti, quella per le quest e quella per i dungeon.

Azeroth Auto Pilot: quest’addon funziona dal livello 20 fino al 120. Aiuta il giocatore consigliandoli le quest da prendere, accetta in automatico la quest, e mette sulla mappa la miglior strada da prendere per arrivare a destinazione.

Per gli addons riguardanti i dungeon ne abbiamo anche qui 2 da consigliarvi, tuttavia sarà meglio scaricarli entrambi, dato che svolgeranno 2 funzioni quasi completamente differenti:

Deadly Boss Mods (DBM): questo addon spiega per filo e per segno come affrontare ogni boss, spiegando ogni loro abilità ed avvisando il giocatore prima che attacchi.

Mythic Helper: questo addon aiuta i giocatori nei dungeon a difficoltà mitica, dicendogli il miglior bottino ottenibile e quanto la sua chiave sarà potenziata al completamento del dungeon.

Gli addons per l’interfaccia utente sono una cosa molto personale, per questo vi consiglieremo solo 1 addon, quello che ha le migliori opzioni di personalizzazione:

ElvUi: con questo addon il giocatore è in grado di personalizzare ogni singola parte dell’interfaccia, e anche di nascondere gli elementi che ritiene non utili al gioco.

Come salire di livello

Tramite l’aiuto di questi addons, il viaggio verso il livello 120 risulterà molto più veloce e meno faticoso. Tuttavia vi spiegheremo la “tattica” che abbiamo adottato noi e che riteniamo la più veloce.

Livello 1-20

Per andare dal livello 1 al livello 20 su World Of Warcaftesiste un solo modo che veramente potrebbe farvi risparmiare tempo (anche se si parla di pochi minuti), ossia l’utilizzo di Zygor Guides. Dal momento che fino al livello 20 è gratis consigliamo l’utilizzo di quest’ultimo. In caso non vogliate installarlo nel vostro computer dovrete limitarvi ad accettare le missioni che trovate nel mondo di gioco e completarle nella maniera più veloce possibile.

Livello 20-65

Qui entrano in gioco i nostri addon. Per andare dal livello 20 al 65 abbiamo trovato che il modo più veloce fosse quello di fare dungeon. Facendo dungeon dal livello 20 potrete fare tutti i dungeon classici, e avere la possibilità di prendere oltre all’esperienza dei boss uccisi, anche quella delle quest interne al dungeon.

Anche qui Zygor resta la migliore opzione, spiegandovi passo passo che strada intraprendere, e come sconfiggere i boss.

Se non avete acquistato Zygor, vi basterà consultare DBM per sapere come il boss si comporterà. Prendete poi le missioni dagli NPC che trovate ad inizio dungeon o nel corso di quest’ultimo.

La strada dal 20 al 65 nonostante tutte le facilitazioni non richiederà meno di 5 ore, quindi armatevi di pazienza e godetevi i dungeon.

Livello 65-120

Poche scuse e poche scorciatoie, il modo migliore per andare dal livello 65 al 120 è quello di fare TUTTE le quest possibili. Anche qui consigliamo l’utilizzo di uno degli addon di questing consigliati in precedenza. In quanto vi faranno risparmiare un quantitativo di tempo abbastanza significativo, si parla di 2 o 3 ore.

Questo passaggio potrebbe richiedere fino a 15 ore, sta a voi poi decidere quanto giocare e con che velocità. Se non vi interessa della lore, allora potreste metterci anche 10 ore, ma nel caso in cui vi vogliate fermare a leggere tutti i dialoghi allora si parla di 15 ore o più.

Heirlooms o cimeli

I giocatori più esperti di World Of Warcraft si staranno chiedendo perchè nella guida non sono presenti i cimeli (o heirlooms). Per chi non li conoscesse i cimeli sono dei pezzi di equipaggiamento molto forti e che conferiscono un piccolo boost di esperienza. Tuttavia da Shadowlands i cimeli non avranno più l’esperienza aggiuntiva, quindi abbiamo ritenuto fosse giusto non menzionarli, di modo da mantenere la guida valida anche per Shadowlands.

Moltiplicatore di esperienza

Ricordiamo che su World Of Warcraft, fino al rilascio di Shadowlands, è presente un moltiplicatore di esperienza del 100%, ciò significa che otterete il doppio dell’esperienza da ogni nemico ucciso nel mondo di gioco, i boss, le quest ed i dungeon completati. Quindi si può dire che se dovete provare nuove classi questo è il momento migliore per farlo.

5 / 5 ( 1 vote )

Il monitor Samsung S24F350 è disponibile sulla piattaforma di Amazon a un prezzo decisamente scontato. 🔥

📰 Google News

Segui Hynerd.it anche su Google News, selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina! 👍 Facebook

Metti mi piace alla nostra pagina Facebook per essere sempre aggiornato!