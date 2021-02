Amore & Videogiochi – 5 giochi da giocare a San Valentino

San Valentino è la festa dell’amore e degli Innamorati, un giorno che le persone trascorrono in compagnia della propria dolce metà nel modo che più preferiscono. C’è chi gradisce una cena fuori (o un pranzo vista la situazione attuale), chi una giornata alle terme o chi, snobbando la festa decide di restare in casa ma sempre in compagnia. Quest’ultima opzione è quella che, fra tutte, apre più sbocchi (che non andremo a specificare per evitare di essere censurati) soprattuto nel caso in cui la coppia in questione decidesse di giocare ad un buon videogioco.

Ma questa è pura cattiveria poichè sappiamo benissimo che non è necessario avere un partner o essere innamorati per giocare a questi titoli che trattano il tema dell’amore, adatti per le coppie e non. Ecco quindi 5 videogiochi da giocare a San Valentino.

Florence

Florence è un videogioco indie sviluppato da Mountains, un piccolo studio australiano. Il titolo segue la storia dell’omonima protagonista, Florence, una ragazza che da poco si è trasferita in una monotona città e passa la sue giornate solo fra casa e lavoro, dedicando poco spazio alla socialità con altri esseri umani. Questo grigiume si spezza quando un giorno, in un parco, Florence incontra un ragazzo di nome di Krish, e da lì la sua vita ha una svolta.

Florence si avvicina più ad una novel che ad un videogioco vero e proprio, poichè il gameplay è ridotto ad una composizione di puzzle che alternano i dialoghi, vera colonna portante della produzione. Florence è disponibile per dispositivi mobile al prezzo di 1,09€, una cifra minuscola per questo racconto d’amore.

To the Moon

La seconda visual novel di questa lista sull’amore è To the Moon, un videogioco sviluppato da Freebird games tramite l’ausilio del tool di RPG Maker. In To the Moon, la scienza ha costruito una tecnologia capace di creare ricordi artificiali e questo viene usato come servizio da delle compagnie per soddisfare i desideri di morte delle persone. Ed il protagonista, Johnny, è una di queste persone. Johhny, senza nessun motivo apparente, desidera andare sulla Luna, e questo è tutto quello che dovete sapere.

Il gioco utilizza lo stile della maggior parte dei giochi di ruolo vecchia scuola come Dragon Quest ma non presenta nessun sistema di combattimento. L’esperienza ludica si riassiume nel superare degli enigmi in un’avventura story-driven che si concentra sulla narrazione. To the Moon nel 2011 conquistò il panorama videoludico aggiudicandosi ben 5 nomination come gioco dell’anno e vincitore della categoria ”Miglior Storia” per GameSpot.

Catherine

Nel 2011 To the Moon ha gareggiato in alcune categorie con un altro gioco che ha fatto dell’amore il suo tema principale: Catherine. Si tratta di un platform-adventure di casa Atlus, genitori della saga Persona, titolo con cui Catherine condivide l’aspetto estetico. Il personaggio principale di turno è Vincent Brooks un ingegnere di 32 anni fidanzato con Katherine McBride, manager di una nota linea di abbigliamento. La vita del trentenne oscilla fra serate al bar e momenti d’intimità con la sua fidanzata, ma le prime divergenze cominciano quando la sua compagna dichiara di essere intenzionata a sposarsi, diversamente da lui.

Poco dopo, Vincent incontra Catherine, un’altra ragazza da cui lui è sedotto. La mattina dopo, il protagonista ancora fidanzato e la nuova conoscenza si svegliano nello stesso letto, il resto scopritelo voi. Nel gameplay, Vincent deve scalare all’interno dei suoi incubi degli enormi muri composti da piccoli blocchi, all’interno dei suoi incubi. Spostando questi ultimi può crearsi dei passaggi per avanzare, affrontando via via sfide sempre più impegnative. Il gameplay è, pertanto, quello di un puzzle-platform. Il gioco inoltre, presenta molteplici finali, tutti diversi che mostrano diversi aspetti del protagonista e del giocatore.

Forse non proprio adatto per una coppia, poichè potrebbe inevitabilmente istigare un brusco litigio.

Life is Strange

Abbandoniamo i puzzle game e arriviamo alle avventure grafiche con Life is Strange, uno dei videogiochi più acclamati di sempre. Life is Strange è un gioco che parla d’amore e dell’amicizia, dando meno importanza al gameplay e spostando tutto il focus sui personaggi, i rapporti di questi, i loro sogni,ambizioni e le loro paure. La storia si concentra attorno a due adolescenti, Max e Chloe, ma il giocatore controlla solo la prima. Maxine è una ragazza che scopre di possedere l’abilità di riavvolgere il tempo in ogni momento, portando ogni sua scelta a causare un diverso svolgimento degli eventi. Dopo aver previsto l’arrivo di una gigantesca tempesta, Max dovrà utilizzare i suoi poteri per cercare di salvare la sua città .

Passiamo all’aspetto ludico. Life is Strange è un punta e clicca dove le abilità temporali di Max fungono da principale strumento per superare gli enigmi. Oltre ai rompicapi, la storia si svolge tramite dialoghi dove spesso il videogiocatore è costretto a fare una scelta. Le scelte sono di diversi tipi, alcune alterano la narrazione, mentre altre sono solo di contorno, ma servono ad approfondire il carattere della protagonista. Tra i vari riconoscimenti ricevuti, Life Is Strange ha vinto il BAFTA Games Award per “Miglior Storia” e il premio “Giochi di Maggior Impatto” dei The Game Awards.

Visto l’enorme successo del titolo, Dontnod Entertainment ha realizzato un capitolo prequel chiamato Before the Storm ed un sequel spirituale :Life is Strange 2.

Final Fantasy X

Non si può fare una Top 5 sui videogiochi e l’amore senza parlare della storia d’amore per eccellenza: Tidus e Yuna in Final Fantasy X.

Ma prima di concentrarci sul rapporto fra i due protagonisti, parliamo dell’amore nella saga. Final Fantasy X è il decimo capitolo numerata della celeberrima e iconica saga di giochi di ruolo creati da Square-Enix. Il franchise nel corso dei capitoli ha visto molte storie d’amore come quella fra Cloud e Tifa nel VII, Rinoa e Squall in Final Fantasy VIII, Garnet e Gidan nel X e Zack e Aerith nello spin-off Final Fantasy Crisis Core.

Evitando qualsivoglia tipo di spoiler, Final Fantasy X racconta la storia della crescita di un giovane ancora immaturo grazie all’incontro con questa ragazza. I due ne superano tantissime insieme al resto del gruppo, e poco dopo accade qualcosa che cambia il corso delle loro vite. Il decimo capitolo della saga stupisce grazie alla sua originalità nel non avere paura di raccontare una storia non buonista, ma che più di tutte, racchiude il vero significato dell’amore.

Final Fantasy X vi entrerà nel cuore come ha fatto con il resto del mondo.

E fingiamo che il X-2 non sia mai esistito,ok? Ok.



