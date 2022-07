Scream 6: nuovi membri si aggiungono al cast

La saga di Scream sembra non volersi fermare: dopo la morte del celebre regista Wes Craven che, oltre ai primi quattro film della saga, ha diretto altre perle del genere horror come Le colline hanno gli occhi (1977) e Nightmare (1984), sembrava che Ghost-face e le sue sanguinolente avventure fossero finite.

Così però non è stato: quest’anno i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, hanno creato una quinta pellicola dedicata all’assassino con il volto dell’Urlo di Munch e a Sidney Prescott (Neve Campbell), senza dimenticare la giornalista e scrittrice, Gale Riley (Courtney Cox) e il goffo poliziotto Linus (David Arquette).

La pellicola nonostante non fosse, per forza di cose, stata girata da Craven, ha ricevuto il plauso della critica che le ha dato una spinta per continuare. Scream 6 è già stato confermato ed al momento, sappiamo anche quali sono i nuovi membri che si aggiungeranno al cast originale. Il ruolo principale è affidato a Samara Weaving; si aggiunge Toni Revolory (Grand Budapest Hotel), Henry Czerny (Finchè morte non ci separi) e Josh Segarra (serie tv Arrow).

Del cast originale certamente tornerà Courtney Cox (Monica in Friends), mentre non eravamo sicuri del ritorno di Neve Campbell nel ruolo di Sidney in quanto ella aveva annunciato in un’intervista appena dopo l’uscita di Scream 5, che voleva concluderla li. Pare invece che abbia preso accordi con la Paramount per comparire in qualche scena del sesto film.

Speriamo sia così in quanto uno Scream senza Sidney Prescott non avrebbe molto senso.