Dopo un’iniziale incertezza comparsa nella campagna pubblicitaria del titolo nell’ormai remoto 2019, Daedalic Entertainment sembrava aver riacquisito sicurezza annunciando per settembre la data di uscita di Gollum. Sfortunatamente, la casa di sviluppo si è trovata ancora una volta costretta a rivedere le sue dichiarazioni, annunciando uno spostamento sul calendario per la release date di qualche mese.

La ragione della scelta sembrerebbe quella di prestare maggiori attenzioni sul titolo per soddisfare a pieno le grandi aspettative dei fan, un modo più conforme alla visione di J. R. R. Tolkien, autore della storica saga del Signore degli Anelli. The Lord Of The Rings: Gollum è un un gioco story-driven, uno stealth-adventure che permetterà ai giocatori di ricoprire i panni della bizzarra creatura della Terra di Mezzo ricercando il prezioso Anello sottrattoci da Bilbo Baggins.

Al giocatore sarà data la possibilità di uccidere i propri nemici silenziosamente, ponderando le proprie scelte e adottando la strategia migliore. Le scelte che verranno offerte al giocatore avranno poi grande impatto nella storia, in quanto influenzeranno la personalità di Gollum.

Il gioco, a detta degli sviluppatori di Daedelic Entertainment, supporterà dodici lingue, tra cui francese, spagnolo, coreano e polacco. In attesa di ulteriori aggiornamenti sulla data di uscita, che il team di Daedelic promette di fornirci, ricordiamo che il gioco troverà sostegno su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.