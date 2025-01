Selena Gomez: dalla carriera musicale al cinema, tutta la sua storia

Scopriamo insieme come dalla tv per ragazzi questa giovane attrice è arrivata al grande schermo, vincendo anche assieme alle sue colleghe il Prix d'interprétation féminine allo scorso festival di Cannes.

Nata a Grand Prairie, in Texas, nel 1992 , Selena Gomez ha percorso i suoi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissima, recitando nella serie per bambini Barney e i suoi amici. Con Disney Channel però il suo destino ha cominciato ad essere segnato dal successo, grazie al ruolo di Alex Russo nella sitcom I Maghi di Waverly .

Parallelamente alla recitazione, Selena ha coltivato la sua passione per la musica , prestando la voce a numerose colonne sonore Disney e formando la band Selena Gomez & the Scene .

Dalla sua esplosione come teen idol con la serie Disney , I Maghi di Waverly , Selena ha saputo reinventarsi, dimostrando di essere un talento versatile . La musica, il cinema e la televisione sono stati i suoi palcoscenici, ma è stato anche con il suo ruolo di produttrice che ha mostrato un lato ancora più profondo del suo impegno e la sua dedizione verso tematiche sociali sensibili e importanti. Lo dimostra anche la partecipazione al progetto della serie Netflix, Tredici, che ha toccato corde sensibili affrontando temi delicati come il bullismo e il suicidio giovanile .

Nel mondo del cinema ha collaborato negli anni con registi e colleghi molto influenti, tra i quali Harmony Korine che ha diretto la Gomez nel film Spring Breakers - Una vacanza da sballo (2012), Jim Jarmusch (I morti non muoiono, 2019) e Woody Allen (Un giorno di pioggia a New York 2029).

Con la serie tv comedy/giallo Only Murders in the Building, che l'ha vista recitare al fianco di due leggende come Steve Martin e Martin Short, Selena ha dimostrato di saper passare con disinvoltura da un genere all'altro. Il suo ruolo di successo di questa serie le ha portato anche una nomination ai Golden Globe.