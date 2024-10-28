Halloween: 3 film da guardare con i più piccoli su Disney+

Abbiamo deciso di non inserire pubblicità su HyNerd, per offrire un'esperienza di lettura senza interruzioni. Per supportarci, ti chiediamo di seguirci su Google News. È veloce, gratuito e ci aiuta a raggiungere più persone! (Clicca la stella ⭐️)

Halloween è un momento magico per i bambini, un’occasione per vestirsi con costumi spaventosi e immergersi in storie di magia, fantasmi e avventure. Se stai cercando film perfetti per una serata di Halloween in famiglia, abbiamo pensato per te tre film da non perdere. Questi film offrono il giusto equilibrio tra divertimento e atmosfera spettrale, rendendoli perfetti per i più piccoli!

Hocus Pocus (1993)

Hocus Pocus è diventato un vero classico di Halloween. La storia segue tre streghe, le sorelle Sanderson – Winifred, Sarah e Mary – che, risvegliate accidentalmente 300 anni dopo la loro scomparsa, cercano di conquistare il mondo rubando la giovinezza dei bambini di Salem. Il film è un mix di comicità, magia e avventura, con un tocco di spavento perfetto per i più piccoli.

L’ambientazione autunnale e la presenza di creature magiche come gatti parlanti e incantesimi spettacolari creano un’atmosfera accogliente e divertente. Le performance di Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy sono assolutamente memorabili, rendendo Hocus Pocus un film che incanta sia i bambini che gli adulti.

Hocus Pocus 2 (2022)

Il tanto atteso sequel di Hocus Pocus ha riportato le sorelle Sanderson sullo schermo, pronte per nuove avventure a Salem. In Hocus Pocus 2, tre ragazze del presente si imbattono accidentalmente in un incantesimo che risveglia di nuovo le tre streghe malvagie. Questa volta, però, sono loro a dover salvare la città.

Il film mantiene l’atmosfera leggera e divertente del primo, con nuovi personaggi che portano freschezza alla storia e rendono il film attuale, pur rimanendo fedele allo spirito del classico. Le battute divertenti e i momenti di tensione sono sempre equilibrati, perfetti per i bambini, soprattutto quelli che hanno amato il primo film.

Ghostbusters

I film di Ghostbusters (in particolare il classico del 1984 e il reboot del 2016) sono un'altra grande scelta per i più piccoli durante Halloween. Con un mix di azione, fantascienza e umorismo, la storia segue un gruppo di scienziati che formano una squadra per cacciare i fantasmi che infestano New York.

I Ghostbusters sono diventati un'icona culturale, e il loro equipaggiamento stravagante e i fantasmi eccentrici aggiungono un tocco di comicità a qualsiasi serata di Halloween.

Il film originale del 1984 offre un tono leggermente più adulto, ma rimane accessibile ai bambini, grazie alle sue scene divertenti e ai fantasmi bizzarri come il celebre Slimer. Il reboot del 2016 è un'opzione più moderna, con una squadra tutta al femminile e i sequels dell'originale usciti di recente sono perfetti per godersi un Halloween per i bambini.