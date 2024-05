Solo Leveling: Arise, esploriamo la Lore del titolo!

Come già detto nel nostro articolo sull'uscita ufficiale di Solo Leveling: Arise , il progetto di Netmarble ripercorre le orme della celebre Light Novel e di uno dei Manwha meglio recensiti degli ultimi anni.

Solo Leveling: Arise segue in maniera molto fedele la storia narrata dal capolavoro di Chugong. Si può notare il grande rispetto che la Netmarble ha sin dalle prime cut scene del gioco, in cui i dialoghi e le scene animate sono intervallate con dei pannelli direttamente dal Manwha. Durante le missioni invece si può notare la cura data all'ambiente e alle location delle missioni, ancora una volta fedeli alle scene presenti nell'anime.

Prendiamo ad esempio la battaglia contro Igris, il cavaliere Rosso-sangue : la sala del trono in cui il combattimento si svolge richiama molto uno degli episodi più attesi della serie, soprattutto grazie all'uso di una soundtrack accurata e dalle dimensioni e estetica di Igris stesso.

Nel gioco si ha la rappresentazione al 100% fedele dei pannelli del Manwha e della scena dell'anime, partendo dalla costruzione ambientale, passando poi per gli effetti a schermo fino ad arrivare a i singoli dettagli sui personaggi come la gamba tagliata di Jin-Woo e non solo.