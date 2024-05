Solo Leveling Arise: i codici di Maggio!

Ecco tutti i codici promozionali attualmente attivi di Solo Leveling Arise , che vi regaleranno cristalli e altre ricompense, e come riscattarli in questo mese di Maggio!

Ricordo che per ogni aggiornamento su Solo Leveling Arise potete venirci a trovare sul nostro sito Hynerd.it con articoli dedicati come questo.

Solo Leveling Arise come tutti i giochi di genere gacha richiede dedizione e, a meno che non siate disposti a spendere soldi reali, riuscire a sbloccare nuovi personaggi e armi solo con le ricompese gratuite può richiedere molto tempo. Per fortuna, di tanto in tanto vengono condivisi dei codici promozionali che permettono di ottenere delle risorse utili, come denaro, cristalli del nucleo e altro ancora.