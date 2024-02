Helldivers 2, Recensione: Ben oltre le aspettative

Helldivers 2 è un gioco sparatutto cooperativo sviluppato da Arrowhead Game Studios e pubblicato in contemporanea su PS5 e PC da PlayStation Studios. Sarò più che sincero, questo titolo non lo conoscevo e probabilmente non lo avrei mai nemmeno provato. Motivo per cui sono rimasto ancora più colpito dal gioco. Mi sono ritrovato davanti ad un titolo di pregevolissima fattura capace di farmi passare non poche ore incollato alla console.

Ma che gioco è Helldivers 2? È un titolo solo online (munitevi quindi di PlayStation Plus) fino a 4 giocatori. Il vostro obiettivo sarà quello di ristabilire l’ordine nell’universo facendo fuori chiunque vi si opponga. Il tutto condito con una massiccia dose di ironia.

Helldivers a rapporto

In Helldivers 2 la trama è (più o meno) presente ma non è sicuramente il fulcro del titolo. In breve, impersonerete un Helldiver, soldato della task force della Super Terra, chiamato a sconfiggere i Terminidi per rimetterli in quarantena. Proprio durante gli scontri in tutta la galassia con i Termini apparirà però una nuova minaccia, gli Automaton.

La storia è, anche se molto in breve, solamente questa. Non ci saranno molti altri dettagli particolari che scoprirete giocando. C’è però da dire che Helldivers 2 è un Live Service che non punta sulla trama, ma anzi sull’ottimo gameplay e la cooperazioni tra giocatori. La storia serve giusto a dare un contesto e spiegarti come mai dovrai viaggiare nella galassia per ristabilire l’ordine tra Terminidi e Automaton.

All’attacco!

Se quindi la trama è praticamente inesistente il gameplay la fa invece da padrone. Non parliamo di niente di innovativo ma funziona tutto incredibilmente bene.

Shooting

Per quanto riguarda la componente dello shooting di Helldivers 2 è abbastanza semplice. Le armi si dividono in primaria, secondaria, granata e di supporto. Tutte le seguenti, a parte le armi du supporto, saranno sbloccabili tramite le Acquisizioni. Le Acquisizioni sono una sorta di pass battaglia presente sia in versione gratuita che premium. Allo stato attuale la versione premium non risulta incredibilmente più vantaggiosa di quella gratuita che anzi presenta numerosissimi oggetti sia utili che estetici. La versione gratuita presenta anche la possibilità di riscattare dei crediti, se alla fine di una stagione li riuscirete a riscattare tutti avrete la quantità necessaria di crediti per riscattare il pass premium senza dover pagare.

La divisione delle armi risulta abbastanza classica. Primarie sono i soliti fucili d’assalto, di precisione, a pompa e così via. Le secondarie sono principalmente pistole e le granate… sono granate. Più particolari invece le armi di supporto, sbloccabili tramite gli stratagemmi, di cui ne parleremo più avanti. Quest’ultime sono delle armi molto più potenti come grosse mitragliatrici, lanciafiamme, cannoni e molte altre. Le armi di supporto non faranno parte del vostro inventario appena scesi sul campo di battaglia ma sarà necessario richiamarle tramite gli stratagemmi.

Il feeling con le armi è davvero interessante. Ogni arma sembra essere ben curata e caratterizzata per risultare differente dalle altre. In battaglia durante la mira sarà presente un cerchio al di sopra del nemico che mostra dove state effettivamente sparando. Se camminerete mentre sparate questo cerchio si allontanerà sempre di più dal punto effettivo di mira. Al contrario stando fermi risulterà centrato. Unico piccolo difetto che ho trovato è l’assenza della ricarica automatica.

Stratagemmi

Gli stratagemmi sono forse la particolarità più interessante di Helldivers 2. Sono delle specie di abilità che potrete utilizzare in modi differenti durante le vostre partite. Si dividono in difensivi, rifornimento, rinforzo ed eagle. La particolarità degli stratagemmi è che dopo un tempo di ricarica, differente in base allo stratagemma, potranno essere riutilizzati. Alcuni un numero di volte specifico altri invece illimitatamente.

Il nome di essi è abbastanza esplicativo. Gli stratagemmi di difesa permettono di avere degli oggetti utili nel difendersi da grosse orde di nemici come torrette o campi di mine. Quelli di rifornimento sono illimitati e vi permettono di recuperare munizioni e medikit se le vostre scorte dovessero scarseggiare. Di rinforzo vi permettono invece di avere le armi di supporto di cui abbiamo parlato prima. Queste armi saranno molto più potenti di quelle classiche ma saranno molto più limitate nelle munizioni. Infine, abbiamo gli stratagemmi eagle, ovvero abilità offensive che permettono di eseguire colpi molto potenti dalla vostra astronave per eliminare nemici molto potenti o orde particolarmente esigue di nemici.

Ho trovato gli stratagemmi una funzione particolarmente utile e divertente. Unica pecca è forse il metodo di attivazione. Dovrete premere L1 e le freccette del DPAD. Non è scomodo in sé questo metodo, anche perché le sequenze di tasti del DPAD vengono usate spesso nel titolo, per esempio con i terminali da attivare. Il problema si ha però mentre ci si muove e nel mentre si provano ad attivare. Finirete ad incrociare molto scomodamente pollice destro e sinistro. Problema risolvibile tramite analogici asimmetrici, dovendosi però approcciare a controller di terze parti sicuramente meno funzionali del DualSense

Altri dettagli

Parlando sempre del gameplay andando oltre alle meccaniche principali abbiamo la difficoltà e la comunicazione con il gruppo. In generale la difficoltà risulta sempre medio alta. Fare una missione in solitaria spesso risulterà praticamente impossibile. Helldivers 2 è pensato però per giocare in gruppo, è infatti in squadra che il titolo mostra le sue vere potenzialità. Nelle partite in team, oltre alla classica chat vocale, potrete utilizzare la ruota delle comunicazioni. La ruota presenta otto diversi messaggi che serviranno a far capire in modo chiaro ai vostri compagni le vostre intenzioni o necessità. Ho avuto l’occasione di giocare assieme a persone di paesi differenti e siamo riusciti a comunicare tramite la ruota in modo chiarissimo ed efficiente.

Immersi nella galassia

Il comparto tecnico di Helldivers 2 è molto buono. Non parliamo di un miracolo tecnico ma comunque di un titolo molto solido con una buonissima qualità. Il titolo presenta le due classiche modalità qualità e performance. La differenza a livello tecnico si nota abbastanza facilmente. La modalità qualità raggiunge una risoluzione che viaggia tra il QHD e il 4K, senza però mai raggiungere il massimo. Mentre in performance la risoluzione sarà il classico FHD. Oltre alla risoluzione più alta anche i dettagli a schermo risulteranno decisamente più definiti in modalità qualità. Il maggiore dettaglio si noterà molto nelle texture di alcuni oggetti che se visti da vicino la differenza sarà abbastanza netta. Durante il gameplay questa differenza sarà sicuramente meno visibile anche se comunque non assente.

L’altro lato della medaglia sono però gli fps. Se in performance avrete 60 fps pressoché fissi in qualità avrete invece 30 fps con però alcuni sporadici cali di frame. Questi cali di frame, seppur non così frequenti, risultano decisamente fastidiosi dati i già bassi 30 fps. Io vi consiglio quindi di giocare in performance in cui avrete il compromesso migliore tra qualità e fluidità

Ultimo dettaglio molto interessante è la buona quantità di settaggi grafici. Normalmente i titoli per console non presentano settaggi particolari se non il selettore qualità e performance. In Helldivers 2 sono invece presenti molte opzioni, alcune prerogative principalmente dei titoli PC, come il FOV, motion blur o anti-aliasing.

Longevità

Helldivers 2 non presenta una campagna singleplayer. Rende quindi attualmente le missioni abbastanza fini a sé stesse. Devo dire che la buona diversificazione delle missioni rende poco monotone le partite. C’è però il rischio che dopo molte ore passate a fare le stesse missioni un giocatore si possa annoiare. Qui però sarà compito degli sviluppatori continuare ad aggiungere novità divertenti. In base alle dichiarazioni fatte negli ultimi giorni la galassia di Helldivers è pronta ad enormi modifiche e aggiunte nel corso dei prossimi mesi. Sembra quindi che il team dietro il titolo voglia offrire ai giocatori grosse novità e molto spesso durante il ciclo di vita del gioco. Solo il tempo ci potrà dire se queste promesse verranno mantenute e se enorme successo delle prime settimane rimarrà tale anche nei mesi a venire.