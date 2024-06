Spellcats: Auto Cards Tactics potere ai GATTI!!

Spellcats: questo è un gioco perfetto se come me amate i Gatti! I nostri piccoli amici pelosetti trasformati in macchine di morte dotate di poteri elementali e che combattono tra di loro formando le squadre più disparate! Io faccio una premessa prima di iniziare con la recensione vera e propria: io adoro questo gioco però giustamente bisogna recensirlo in maniera oggettiva.

Però vi dico che se volete passare anche solo un oretta tranquilla buildando la vostra squadra gattosa e facendola combattere è un gioco tranquillo e perfetto: giocatelo senza remore e senza pregiudizi.

Detto questo benvenuti nel magico mondo di Spellcats: Auto Cards Tactics!!

7 Spellcats: Auto Card Tactics Spellcats: Auto Card Tactics è un gioco semplice e godibile, un passatempo divertente che unisce strategia e un filo di comicità unita ai nostri animali da compagnia preferiti. Ci sono delle lacune tra cui la trama assente e la grafica pixelosa ma se consideriamo che è un gioco fatto apposta per essere semplice questi vengono totalmente dimenticati. Gioco semplice e divertente

Carte ben pensate e giochi di parole fantastici Trama assente

Grafica Pixelosa

Distruzione a colpi di zampate!

Di questo gioco si può dire molto tranne che abbia una trama, essendo però una prima versione del gioco lo possiamo anche accettare. Tenendo anche conto che potrebbero uscire aggiornamenti futuri. Poi diciamocelo, il gioco costa poco ma è divertente quindi direi che si può passare sopra. Fondamentalmente lo scopo sarà distruggere i pilastri alla fine delle 3 arene. Una volta distrutti i pilastri accadrà qualcosa che per ora non avrà alcun significato , anche data l'assenza di sottotitoli o di vignette che spieghino il tutto. ma lascio a voi il non molto arduo compito di riuscire a completare le sei vie elementali degli Spellcats!

Verso la conquista di Spellcats!

Ma ora parliamo del gameplay vero e proprio che non è qualcosa di troppo difficile o eclatante ma io l'ho trovato alquanto soddisfacente e terapeutico. Si inizia in un'arena e vedendo i vari percorsi affrontabili che finiscono tutti immancabilmente al boss si fa la prima scelta che è fondamentalmente uguale per tutti, ovvero il primo scontro.

Ho trovato molto bello ma soprattutto di facile comprensione il tutorial delle battaglie. Il giocatore inizia la scalata con 3 di mana e 10 di vita. La vita verrà usata o tolta solo in base a due fattori: la sconfitta in battaglia, che toglierà punti vita in base a diversi fattori quale la difficoltà dello sfidante ad esempio, oppure in base alle scelte che i falò casuali ci proporranno.

Ma cosa intendo per falò casuali: se sceglieremo di intraprendere determinati percorsi (alcuni di essi si intrecceranno e ci daranno la possibilità di spostarci) in alcuni punti ci saranno delle ricompense/scelte casuali come ad esempio:

Sacrifica 3 di vita per avere 5 mana in più

Aggiungi 2 mana permanenti

Recupera 4 di vita

Eccetera eccetera, la cosa bella va anche al fatto che la vita e il mana non sono legati al numero prestabilito ma si può andare anche oltre.

L'immagine qui sopra invece rappresenta altri tipi di sfide che ci verranno proposte durante i percorsi: questa volta si tratta di un dare per avere, ovviamente permanente e non temporaneo, se si perdono come in questo caso 3 cristalli di mana bisognerà trovare poi un modo per riacquistarli. Ma non temete non sarà così difficile farlo.

Un altra chicca del percorso saranno alcuni forzieri che daranno gratis degli artefatti casuali a scelta tra 3 che aiuteranno la nostra scalata. Alcuni avranno effetti su determinati archetipi elementali altri invece inficeranno sul mana o sulla vita o sulla creazione della squadra!

Forma la tua squadra!

Iniziamo col dire che anche se la grafica risulta fatta a pixel l'ho trovata estremamente bella. Ma perché faccio questa premessa? Perché su Spellcats nella nostra squadra dovremmo per l'appunto evocare dei gatti elementali che ci aiuteranno nella nostra scalata. E sono tutto incredibilmente belli e ben fatti ma soprattutto con dei nomi veramente ben tradotti in italiano ed esilaranti. Con dei giochi di parole tanto banali quanto geniali (Il mio preferito rimane il gatto d'acqua chiamato Gatxolotl!).

Gli elementi che caratterizzano i gatti sono 5:

Fuoco

Acqua

Terra

Ghiaccio

Elettro

Come detto si parte da 3 di mana e da un pool di 5 gatti di diversi elementi, i gatti variano di potenza, vita e costo e verranno sbloccati mano a mano che si vincono le battaglie, più si vincerà e più si otterranno gatti di forza maggiore. Per "forza" non si intende la sola potenza della carta ma anche solo l'effetto che risulterà più potente/ più efficace. Ovviamente si cercherà sempre di avere gatti dello stesso elemento che funzionano bene insieme. Stesso archetipo uguale effetti che vanno in combo. Come nei più normali giochi di carte. Ogni elemento ha il suo particolare effetto/potere.

Se nel pool di carte ci sono gatti che non ci interessano potremo spendere 1 mana per "refreshare" i gatti ed ottenerne di nuovi, attenzione non sempre otterremo ciò che ci servirà ed andremo a farlo più volte (attenti al costo dei gatti e al mana rimasto!).

Il mana non speso durante il turno andrà perso a meno di trovare artefatti che ti aiuteranno in questo, ad esempio uno dei più forti del gioco ti farà tenere il mana non speso conservato per le battaglie future. Un esempio è l'immagine sopra dove avevo trovato una squadra che in combo non perdeva da tot partite e non spendendo mana ero arrivato ad averne 44 su 10 che sono veramente tanti ma in quel caso anche inutili.

Ah come vedete qui sopra anche i boss hanno le loro abilità uniche. Pensavate di avere vita facile!

Un punto a favore del gioco va al poter accelerare il tempo della partita x2 volte, un grande aiuto per chi non vuole aspettare nelle battaglie da 7vs7 o più gatti. Azzeccato dato che non possiamo interagire durante la partita (Su questo posso dire che assomiglia molto alla modalità Battlegrounds di Heartstone)

Un pixel per amico

Come sappiamo il miglior amico dell'uomo è il cane ma in questo caso il migliore amico del gatto è la grafica a pixel. Su Spellcats è semplice e molto basica ma con una buonissima risoluzione, non si notano tantissimo né spiccano subito all'occhio, soprattutto per la fluidità delle azioni, delle immagini animate e del menù. Non ho trovato momenti in cui ci sono stati scatti o lag di alcun genere.

Nel complesso si può dire che è godibile e non stanca gli occhi come possono farlo giochi vecchi a bassa risoluzione grafica.

A livello sonoro, le musiche tendono a ripetersi ma le trovo adatte, non stuccano né stancano. Un lavoro pulito. Da analizzare invece sono i suoni riprodotti dagli attacchi dei gatti, molto interessanti e azzeccati. Mi aspettavo qualche "miao" in più!

In conclusione

Spellcats: Auto Card Tactics è un gioco che io personalmente apprezzo molto. In quei momenti in cui non ho voglia di giocare a gioconi enormi e impegnativi apro il mio bel giochino e inizio a combattere usando i miei gatti! Adesso in conclusione abbiamo un gioco che va dai 9 euro fino ai 13 euro su Xbox quindi non potevamo ovviamente aspettarci un giocone incredibile che apparirebbe negli showcase. Ma come ripetuto più volte in questo articolo ho trovato un bel passatempo ad un buon prezzo.

Se devo veramente trovare dei difetti posso parlarvi di trama e grafica ma contestualizzando non posso nemmeno fargliene una colpa.