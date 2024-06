Xbox Games Showcase: Ecco tutti gli annunci!

Concluso da pochissimo l'Xbox Games Showcase, abbiamo potuto assistere a ben 30 titoli di cui alcuni mostrati in anteprima per la prima volta e quasi tutti al day one su Game Pass. Interessante, inoltre, l'annuncio finale di due nuove Xbox Series X. La versione bianca All-Digital e la versione Special edition da 2 TB con un colore nero esclusivo. Vediamo quindi in modo più approfondito alcuni dei titoli più importanti con una data di uscita.

Fallout 76: Skyline Valley

Skyline Valley è la nuova espansione di Fallout 76 in arrivo il 12 giugno. È stata aggiunta una nuova mappa basata sulla regione di Shenandoah. Mostrati inoltre i Ghoul elettrici del Vault 63. Non ci sono moltissimi dettagli, potrete comunque giocarci fra pochissimi giorni.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Rilasciata finalmente la data di uscita per il travagliato titolo ucraino S.T.A.L.K.E.R. 2, ovvero il 5 settembre anche su Game Pass. Il nuovissimo trailer si incentrato molto sullo shooting e sulla varietà di armi disponibili.

Call of Duty: Black Ops 6

Il nuovissimo titolo della amatissima saga di Call of Duty è stato finalmente mostrato ufficialmente durante l'Xbox Games Showcase. La data di uscita è il 25 ottobre 2024 e uscirà gratis su Game Pass. Se volete avere maggiori informazioni sul titolo potete leggere cliccando qui il nostro approfondimento.

Dragon Age: The Veilguard

A grandissima sorpresa abbiamo potuto osservare Dragon Age: The Veilguard durante l'Xbox Games Showcase. Il titolo sarà mostrato più approfonditamente durante la conferenza di EA, intanto siamo riusciti a dare un'occhiata ai personaggi e ad una generica data d'uscita nel 2024.

Starfield: Shattered Space

Shattered Space è il nuovissimo DLC di Starfield. Mostrato il bellissimo trailer con data d'uscita fissata a questo autunno. Per osservare meglio le novità dell'espansione potete leggere cliccando qui il nostro approfondimento.

Doom: The Dark Ages

A grandissima sorpresa in apertura di Xbox Games Showcase è stato mostrato il nuovo Doom: The Dark Ages in uscita nel 2025 anche su Game Pass. Anche di questo titolo potete leggere cliccando qui il nostro approfondimento.

Fable

Con un incredibile trailer in game è stato mostrato il nuovissimo Fable. La saga di Fable è stata una delle IP più importanti di Xbox e il suo ritorno fa sicuramente piacere. Abbiamo finalmente potuto vedere degli scorci di Gameplay. Non abbiamo ancora una data d'uscita ma un generico 2025, anche su Game Pass.

Gears of War E-DAY

In chiusura dell'Xbox Games Showcase è stato mostrato come bomba finale Gears of War E-DAY. Non è ancora chiaro se si tratti di un reboot o di un sequel, la presenza di Marcus Michael Fenix ha sicuramente però reso contenti tutti i fan. Il titolo non ha ancora una data d'uscita, sappiamo però sicuramente che arriverà al day one su Game Pass.

Tutti gli altri annunci

Ecco invece tutti gli altri annunci dell'Xbox Games Showcase in ordine di uscita.