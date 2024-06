Hitmen Havoc, recensione di un arena shooter 2D!

Hitmen Havoc è un arena shooter in 2D con uno stile a cartone animato, disegnato per 2-8 giocatori. Il titolo offre una varietà di armi e abilità per impegnare i giocatori in partite molto frenetiche. È l'ideale per sessioni di giochi con amici, rivali, ma anche sconosciuti, grazie ai suoi otto personaggi personalizzabili e numerose arene dinamiche!

6.5 Hitmen Havoc Hitmen Havoc è un arena shooter in 2D molto semplice, che prende spunto dagli altri giganti del genere ma diminuendone di complessità. Questo porta a partite molto divertenti, ma purtroppo rischia di annoiare in fretta, data la minore mole di alternative all'approccio del gameplay. Molto interessante e colorato il design, sia per quanto riguarda le mappe, sia per i personaggio e la loro personalizzazione. Gameplay frenetico

Design accattivante Impossibilità di muoversi liberamente tra le piattaforme

Impossibilità di portare con sé più di due armi alla volta

Gameplay

Hitmen Havoc è un arena shooter arcade in 2D, di conseguenza il suo punto forte è il gameplay. Il titolo promette partite molto dinamiche, frenetiche e di breve durata (ossia 3 minuti), perfette per i famosi "quattro spari" con gli amici. Lo stile di gioco potrebbe ricordare quello di un Brawlhalla o di un Super Smash Bros, soprattutto a livello visivo, con la differenza che qui parliamo di uno shooter.

Questo è un genere videoludico a parer mio con grandi potenzialità, in quanto non esiste ancora un benchmark a cui fare riferimento e questo stile frenetico può catturare l'interesse del pubblico. Bisogna però scendere a patti col fatto che gli sparatutto arena hanno subito un crollo drastico negli ultimi anni, il che può impattare anche questo sottogenere.

In Hitmen Havoc, il nostro obiettivo sarà quello di ottenere il maggior numero di uccisioni entro la fine della partita. Per farlo, abbiamo a disposizione diverse armi: una pistola iniziale che ogni giocatore ottiene allo spawn e vari upgrade che possono essere trovati per la mappa, in pieno stile arena shooter. Un elemento di gameplay interessante è l'attacco corpo a corpo, che permette di spingere i nemici all'indietro infliggendo una piccola quantità di danno e dando al giocatore la possibilità di buttare il nemico fuori dalla mappa, vincendo dunque il duello.

Tra le diverse armi presenti in Hitmen Havoc troviamo i più comuni fucile a pompa, fucile d'assalto, cecchino e lanciarazzi, ma anche armi che osano di più, quali la pistola al plasma e la balestra. In questo frangente risiede il primo grave problema del gameplay: non è possibile portare con sè più di due armi alla volta. Ciò rende il gioco estremamente più semplice rispetto ai suoi competitors, ma questa diminuzione di complessità si traduce in minori soluzioni da parte del giocatore per vincere i duelli, e di conseguenza la partita.

Il titolo offre al giocatore un totale di otto personaggi giocabili, ognuno con statistiche leggermente diverse per offrire spunti interessanti a come approcciare il gameplay. Ad esempio, Burt ha 250 di vita e 50 di velocità iniziali, per uno stile di gioco piu tank, mentre Jason parte con 170 di vita ma 95 di velocità, per un gameplay piu dinamico e fresco.

Le mappe di Hitmen Havoc

Dal punto di vista del gameplay, le mappe sono molto interessanti. Al loro interno troviamo, oltre alle armi sopracitate, diversi oggetti raccoglibili quali cuori per recuperare vita, scudi e bombe. La mappa presenta un grave difetto che ne compromette la fluidità: non è possibile scendere dalle piattaforme. Questa è una caratteristica distintiva di questo genere videoludico e la sua mancanza si fa sentire.

Oltre agli oggetti raccoglibili per la mappa, qui sono anche presenti teletrasporti e funghi in grado di farci saltare molto più in alto delle nostre normali capacità, rendendo il gameplay molto frenetico e dando diverse possibilità al giocatore di ingaggiare o fuggire dai duelli.

Design e caratterizzazione dei personaggi

Veniamo ora al comparto grafico. Lo stile che gli sviluppatori hanno scelto per Hitmen Havoc è molto colorato e accattivante, sia per quanto riguarda il design delle mappe, sia per quello degli otto personaggi giocabili. Sul fronte personaggi giocabili, è indubbio che gli sviluppatori abbiano impiegato molte risorse per renderlo molto accattivante e distintivo.