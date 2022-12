Spider-man: donald glover sarà hypno-hustler

Secondo quanto riportato dal The Hollywood Reporter, il poliedrico artista e attore Donald Glover si legherà ad un nuovo progetto dell’universo dedicato a Spider-Man e ai suoi villain. A quanto pare, non solo sarà il protagonista del film, ma anche il produttore. Nel progetto è stato coinvolto anche Myles Murphy, figlio del leggendario Eddie Murphy, che secondo quanto riportato si occuperà della sceneggiatura del film.

Il progetto dell’universo Spider-Man di Sony sarà dedicato a Hypno-Hustler, uno dei villain dell’Uomo-Ragno, anche se molto poco conosciuto. Il personaggio, creato da Bill Mantlo e Frank Springer, debuttò nei fumetti per la prima volta in Peter Parker, the Spectacular Spider-Man #24 nel 1978 come alter ego di Antoine Delsoin, leader della band Mercy Killers. Il suo potere è quello di ipnotizzare le persone grazie al suono della sua chitarra Delsoin.

Altra scelta coraggiosa da parte di Sony che dopo El Muerto continua a spiazzare i fan di Spider-Man. Hypno-Hustler non è uno dei migliori cattivi visti nei fumetti, ma a quanto pare Donald Glover è rimasto affascinato dal poter reinterpretare un personaggio così vicino all’ambito musicale, che tra l’altro l’attore conosce molto bene essendo anche un cantante. Nel campo cinematografico, però, Donald Glover è famoso per la serie Atlanta e per avere interpretato Lando Calrissian in Solo: A Star Wars Story nel 2018.