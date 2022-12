Mcu: austin butler nel reboot dei fantastic 4?

Indice dei contenuti Austin Butler come Torcia Umana

Il reboot de I Fantastici Quattro, cui stanno lavorando Disney e Fox, e che entrerà a far parte del Marvel Cinematic Universe, era previsto per l’8 novembre 2024 ma la data di uscita è slittata al 15 febbraio 2025. Molti sono gli attori in lista per interpretare i quattro protagonisti; secondo Kevin Feige ci saranno attori già celebri (notizie circolavano anche sul possibile nome di Adam Driver) insieme ad interpreti poco conosciuti.

Nelle ultime ore sta circolando il nome di Austin Butler. L’attore, fresco di candidatura ai Golden Globe per la sua interpretazione del Re del Rock nel film Elvis diretto da Baz Luhrmanm, è anche entrato a far parte del cast di Dune 2, diretto da Denis Villeneuve, le cui riprese sono recentemente terminate, nel ruolo di Feyd-Rautha.

Nel corso del podcast The Hot Mic di Jeff Sneider, quest’ultimo avrebbe riferito che gli agenti di Austin Butler hanno candidato l’attore ai Marvel Studios per il ruolo di Johnny Storm, cioè Torcia Umana nel nuovo film de I Fantastici Quattro. Il giornalista aveva anche annunciato, qualche tempo fa, l’arrivo di Harrison Ford nell’MCU come Thaddeus “Thunderbolt” Ross, dopo la morte di William Hurt. Per adesso, quello del Re del Rock, è solo un possibile nome, anche perché questo nuovo progetto Marvel è ancora all’inizio.

John krasinski in doctor strange

John Krasinski era apparso come Mr Fantastic in Doctor Strange nel multiverso della follia, ma quasi sicuramente il suo cameo non avrà seguito, dunque occorre un recast completo. Ricordiamo inoltre che I Fantastici Quattro, sarà diretto da Matt Shakman e scritto da Jeff Kaplan e Ian Springer, due sceneggiatori emergenti. Dunque, ci vuole ancora tempo per avere notizie concrete sui possibili interpreti dei fantastici quattro, per adesso però gli agenti di Austin Butler cercano di spingere l’attenzione del Marvel Cinematic Universe sull’attore. E voi, vedreste la star di Elvis, nei panni di Johnny Storm alias Torcia Umana?