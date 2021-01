Star Wars e i Jedi: gli 8 più potenti guerrieri della galassia

Il brand di Star Wars è conosciuto in tutto il mondo e con esso lo sono i cavalieri Jedi. Chi non ha mai voluto possedere una spada laser? Chiunque, almeno una volta nella vita, ha desiderato impugnare la lightsaber!



L’universo di Star Wars, ora di proprietà di Disney, si espande dal mondo del cinema con le sue tre trilogie e spin-off come Rogue One: A Star Wars Story, a quello seriale e animato con Star Wars: Clone Wars, Star Wars: Rebels e soprattutto The Mandalorian, arrivando al mercato videoludico con i due Star Wars Battlefront (I e II) e con Star Wars Jedi: Fallen Order, fino ad arrivare, inoltre, a quello fumettistico con approfondimenti su Darth Vader, Principessa Leia e Kanan.



Per quanto riguarda i film, è necessario sottolineare come Star Wars abbia ricevuto 37 nomination agli Oscar, arrivando a vincere 10 statuette. Si sta parlando del brand in generale più redditizio al mondo dopo quello dei Pokemon e del cinema dopo quello del Marvel Cinematic Universe.

L’Alto Consiglio Dei Jedi Di Star Wars

Uno degli aspetti più peculiari dell’intero mondo di Star Wars è certamente rappresentato dagli Jedi. Ma di cosa si tratta esattamente? Si può parlare di Jedi come di monaci guerrieri sensibili a una forma di energia chiamata “Forza”. Questa vera e propria organizzazione militare racchiude un gruppo ristretto di individui aventi poteri straordinari e sovraumani.



L’elemento caratteristico di questi cavalieri, oltre all’iconica spada laser dai diversi colori, è la volontà o la caparbietà nell’utilizzare solo ed esclusivamente il lato puro e buono della Forza, distinguendosi così dai loro nemici per eccellenza, ossia i Sith.

I Sith principali delle 3 trilogie di Star Wars

Facendo riferimento esclusivamente agli Jedi apparsi nelle tre trilogie cinematografiche di Star Wars, di seguito sarà presente una personale classifica dei monaci soldato, dal più (per così dire) debole al più forte.

7. Ben Solo

Adam Driver che interpreta Ben Solo (Kylo Ren) in Star Wars: L’ascesa di Skywalker (2019)

Il sangue Jedi, volente o nolente, scorre nelle vene di Ben Solo, ossia il figlio di Han Solo e di Leia Organa, interpretati rispettivamente da Harrison Ford e dalla compianta Carrie Fisher. Non solo, è anche di conseguenza il diretto nipote di Anakin Skywalker. Ci sono tutti gli elementi per far sì che diventi il numero uno tra le fila Jedi, e invece.



Rimasto fermo al grado di padawan, non riesce a completare l’addestramento presso il suo maestro e zio Luke Skywalker, uccidendo tutti i suoi compagni apprendisti Jedi e diventando così il Maestro dei Cavalieri di Ren, noto col nome di Kylo Ren, ossia una sorta di Sith. Ripercorrendo la confusione identitaria di Balto (“non è cane, non è lupo, sa soltanto quello che non è), Ben Solo, interpretato da Adam Driver (Storia di un matrimonio, BlacKKKlansman, Paterson) rappresenta il punto d’incontro, per così dire, tra i Jedi e Sith, poiché non si identifica perfettamente in nessuna delle due fazioni, tranne alla fine di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker (2019) in cui compie l’ultimo sacrificio per salvare Rey.

8. Rey

Daisy Ridley che interpreta Rey nella trilogia sequel di Star Wars

La protagonista della trilogia sequel di Star Wars, Rey, è sicuramente una fra gli Jedi più forti visti sul grande schermo. Interpretata dall’ottima Daisy Ridley (Assassinio sull’Oriente Express, Ophelia), la giovane è ancora ignara probabilmente del proprio potenziale. Abbandonata dai genitori, tuttora sconosciuti in un certo senso, ha dovuto sopravvivere da sola sul pianeta Jakku.Â



Con poco allenamento e addestramento da parte di Luke Skywalker, Rey riesce a tenere testa al più esperto Kylo Ren, per non parlare del fatto che i due assieme riescono addirittura a uccidere il Leader Supremo Snoke e le sue guardie personali. Inoltre, sviluppa e impara a utilizzare precocemente la telecinesi e altri trucchi mentali dei Jedi, arrivando a non farsi leggere la mente dal maestro dei Cavalieri di Ren. In più, mettiamoci che è la nipote diretta di Darth Sidious e il gioco è fatto per quanto riguarda i suoi poteri.

6. Qui-Gon Jin

Liam Neeson Che Interpreta Qui-Gon Jinn In Star Wars: Episodio I – La Minaccia Fantasma (1999)

Se stessimo parlando di musica, potremmo sicuramente riferirci all’indie. Sembra esagerata come analogia, ma non è così, poiché Qui-Gon Jinn può essere considerato come Jedi indipendente rispetto all’Ordine, incline più a salvare e aiutare i deboli, gli ultimi della società . Una sorta di “Jedi socialista”, forse troppo sottovalutato da tutti, pur essendo uno dei più forti nel panorama dei monaci guerrieri.



Discepolo del Conte Dooku, Qui-Gon Jinn ha riconosciuto il potenziale di Anakin Skywalker, ha addestrato più che bene Obi Wan Kenobi e infine è stato il primo a studiare la tecnica dell’immortalità Jedi, arrivando a comunicare le sue scoperte al maestro Yoda. Interpretato da Liam Neeson (Schindler’s List, Batman Begins, Taken – La Vendetta, Love Actually), Qui-Gon Jinn è un vero e proprio ribelle, capace però di dimostrare tutta la sua saggezza e intelligenza. Muore per mano di uno dei Sith più potenti mai esistiti: Darth Maul.

5. Mace Windu

Samuel L. Jackson che interpreta Mace Windu in Star Wars: Episodio III – La Vendetta dei Sith (2005)

Mace Windu, interpretato da Samuel L. Jackson (Pulp Fiction, Glass, Split, The Avengers), può essere considerato come uno degli Jedi più forti di tutto l’ordine, specialmente da un punto di vista dell’uso della spada, grazie alla padronanza della forma di combattimento denominata forma VII o Vaapad. Praticando tale tecnica, è stato l’unico Jedi a non cedere al lato oscuro della forza. Lo stesso colore viola, designato dall’attore stesso in realtà , vorrebbe sottolineare il perfetto equilibrio raggiunto da Mace Windu tra lato oscuro e lato chiaro della Forza.



Si è contraddistinto per tante vittorie della Repubblica, come durante la guerra dei Cloni in cui riesce a decapitare Jango Fett. Lo scontro più avvincente lo vede arrivare a sconfiggere uno dei Sith più longevi e potenti di sempre, ossia Darth Sidious. Mace Windu, in questo ambito, sarebbe riuscito a superare persino Yoda, se non fosse stato per l’intervento tempestivo di Anakin Skywalker.

4. Yoda

Yoda Nella Trilogia Prequel Di Star Wars

Molto probabilmente Yoda potrebbe salire e scalare posizioni in questa classifica senza problemi, soprattutto se si dovesse prendere in considerazione l’uso esclusivo della Forza. Infatti, la creatura verdastra e saggia è lo Jedi migliore in tal senso, in tutto l’universo di Star Wars. Ha trascorso una lunga vita come insegnante, completando l’addestramento di Qui-gon Jin, il Conte Dooku e Luke Skywalker.



Padroneggia, inoltre, la tecnica del Fantasma della Forza, come il suo discepolo Qui-gon Jin, dimostrando ancora una volta l’incredibile Forza che si cela dietro una creatura così anziana e piccola. Come stile di combattimento, Yoda è sempre stato molto agile e veloce, grazie probabilmente alla statura bassa, venendo però di fatto sconfitto da Darth Sidious. Una delle più celebri disfatte lo condannano a fermarsi un attimo prima del podio.

3. Luke Skywalker

Mark Hamill Che Interpreta Luke Skywalker Nella Trilogia Sequel Di Star Wars

Essendo praticamente il protagonista della Trilogia originale di Star Wars e diretto discendente di Anakin, Luke Skywalker è probabilmente uno dei Jedi più forti di tutto l’universo e fin da subito si può notare la sua incredibile connessione con la Forza. Allievo sia di Obi Wan Kenobi sia di Yoda, si scontra ben due volte con Darth Vader riuscendo a sopravvivere prima e a sconfiggerlo poi, arrivando persino quasi a battere Darth Sidious successivamente.



Per quanto riguarda l’Episodio IX, Luke raggiunge l’apice della sua forza, riuscendo a trasmettere una sua immagine dall’altra parte della galassia per trattenere e intimidire Kylo Ren. Maestro di quest’ultimo, addestra anche, sebbene con qualche difficoltà e dubbio, lo Jedi protagonista della Trilogia sequel di Star Wars: Rey. Nonostante non eccella in particolare modo in nessuna specialità Jedi, si può pensare a Luke come a un ottimo leader, carismatico e assertivo, e a un bravo pilota senza avere alcuna esperienza pregressa.

2. Obi Wan Kenobi

Ewan McGregor che interpreta Obi Wan Kenobi nella Trilogia sequel di Star Wars

Obi Wan Kenobi deve ringraziare, molto probabilmente, il suo maestro Qui-Gon Jin per essere diventato uno degli Jedi più potenti dell’intero franchise di Star Wars e di questa personale classifica. Oltre ad essere stato per lunghissimi anni l’unico Jedi in vita assieme a Yoda, può vantare numerose battaglie e importantissime vittorie. Per esempio ha sconfitto innanzitutto un potente Sith come Darth Maul e successivamente il generale Grievous, reo di essere stato un assassino di ben quattro Jedi (e sicuramente di più) a cui rubò le spade laser.



Lo scontro più importante, che l’ha consacrato forse come il migliore tra tutti i Jedi, è quello con il proprio allievo Anakin Skywalker, non giustiziato e lasciato agonizzante senza gambe e un braccio. Successivamente ha addestrato pure Luke Skywalker, contribuendo così alla vittoria del Bene sul Lato Oscuro della Forza. Infine, il suo sacrificio e la conseguente morte lo elevano ancora di più per la sua purezza e bontà d’animo.

1. Anakin Skywalker

Hayden Christensen che interpreta Anakin Skywalker nella Trilogia Prequel di Star Wars

Ed eccoci arrivati al primo posto con il Jedi, secondo chi scrive, più forte in assoluto, nonostante sia stato battuto in combattimento dal suo maestro Obi Wan Kenobi: Anakin Skywalker. Partorito a quanto pare dalla Forza stessa, avrebbe potuto essere il prescelto, ossia colui in grado di portare l’equilibrio nella forza. “Avrebbe potuto” perché chiunque sa poi come è andata a finire. Peccato perché avrebbe potuto annichilire (come in un certo senso farà alla fine della Trilogia originale di Star Wars) il vero villain dell’intera saga, Palpatine, ma al tempo stesso per fortuna altrimenti non avremmo mai visto Darth Vader sul grande schermo.



Addestrato inizialmente da Qui-Gon Jin, Anakin ha ucciso un vasto numero di Jedi, contribuendo alla grande purga, e di Sith, come quando riesce a decapitare il conte Dooku, allievo, ricordiamolo, sia di Yoda sia di Palpatine, quest’ultimo di fatto ucciso da Darth Vader. Già questo ultimo gesto di redenzione, in un certo senso, basterebbe a giustificare questo primo posto. Dotato di abilità di combattimento eccelse e di una Forza smisurata, quasi da consentirgli un confronto equo con l’anziano ed esperto Yoda, ha un unico difetto, ossia quello del non saper gestire adeguatamente le emozioni.



Saranno proprio queste, oltre a renderlo più umano e vicino a noi, a spianargli la strada verso il male. Chissà cosa sarebbe potuto accadere se, in universo parallelo, Anakin avesse ricoperto il ruolo dell’eroe e qualcun altro quello del cattivo. Probabilmente non ci sarebbe stata storia per nessuno.

