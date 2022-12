5 film di natale trash assolutamente da vedere!

Quando la fine dell’anno si avvicina in TV ricompaiono sempre i classici film di Natale con i quali siamo cresciuti come Una poltrona per due o Mamma ho perso l’aereo. Sono certamente film stupendi, ma se quest’anno qualcuno volesse cambiare aria e rivolgersi a pellicole di Natale trash con cui farsi due risate, abbiamo la lista adatta per voi. Cominciamo!

Christmas Evil (1980)

Questo film, diventato un vero e proprio cult, narra la storia di Henry, un uomo folle che -ovviamente- credendo di essere Babbo Natale, spia i bambini del proprio vicinato, annotando i loro comportamenti per valutare se metterli nella lista dei bimbi buoni o di quelli cattivi. Le conseguenze saranno parecchio raccapriccianti. Per non spoilerarvi nulla aggiungiamo solo un piccolo particolare: la follia dell’uomo deriva dall’aver assistito la madre avere rapporti con Babbo Natale, che in realtà era solo il padre travestito.

Trauma infantile, omicidio e stalking, tutto in una sola pellicola!

Un Natale Rosso Sangue (1974)

Il trash è assicurato con questa pellicola degli anni ’70, considerato il capostipite dell’horror-slasher. La trama tratta di un uomo che continua a disturbare con inquietanti telefonate un condominio composto da sole donne che stanno cercando solo di godersi il periodo natalizio. Oltre alle telefonate però inizieranno dei veri e propri omicidi a danno delle inquiline del palazzo.

Che ve lo diciamo a fare, basta con i soliti film di Natale!

Krampus (2015)

Una horror-comedy che prende spunto da una leggenda tedesca. Una famiglia che perde lo spirito del Natale verrà attaccata da una misteriosa creatura con sembianze caprine in modo da punirli per la loro mancanza di fede. Il Krampus, nella leggenda tedesca, era un demone sconfitto da San Nicola e quindi costretto a servirlo. Originariamente andava alla ricerca dei bambini cattivi e si divertiva a rubare le provviste di cibo ai malcapitati che incontrava.

Jack Frost (1998)

Potrebbe mancare, in questa lista di film di Natale trash, un film con un pupazzo di neve assassino? Certamente no. Jack Frost è un pluriomicida che deve essere portato nel braccio della morte per la sua esecuzione. Cercando di fuggire, colpisce il conducente del camion dove è imprigionato, causando un incidente con un tir contenente delle sostanze chimiche. Se abbiamo imparato qualcosa dai fumetti dei supereroi, sappiamo che la persona a contatto con tali sostanze, si trasformerà in qualcosa a lui vicino… Jack Frost quindi a contatto con la neve diventa un pupazzo di neve, pronto a vendicarsi su chiunque si metta contro di lui.

Tutti i cine-panettoni

Non scordiamoci che anche nel nostro paese i film di Natale trash non mancano! Tutti i cine-panettoni con Massimo Boldi e Christian De Sica, i vari Natale sul Nilo, Natale su Marte, ecc… rientrano tranquillamente nel trash, avendo però una notevole differenza con i film sopra citati: non sono film horror.

Si conclude così la nostra particolare lista dei film di Natale trash e Hynerd non può far altro che augurarvi un buon Natale all’insegna del sorriso!