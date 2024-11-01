I migliori videogiochi Horror del 2024

Con il termine di ottobre, Halloween è finalmente arrivato! Quale occasione migliore per recuperare qualche titolo horror? E da quale potreste iniziare? In questo articolo vi vogliamo proporre alcuni dei videogiochi horror usciti nel corso dell'anno 2024. Preparatevi per questa spaventosa avventura all'insegna della scoperta.

Silent Hill 2

Come non iniziare da uno dei capisaldi del genere? Uscito l'8 ottobre 2024 per PlayStation 5 e PC, Silent Hill 2 è un rifacimento dell'omonimo survival horror pubblicato nel lontano 2001. Il remake è stato prodotto da Bloober Team, e ci permetterà ancora una volta di vivere un'avventura nei panni di James Sunderland, il quale si recherà in una misteriosa cittadina dopo aver ricevuto una lettera proveniente dalla sua defunta moglie, che sembrerebbe aspettarlo lì.

A Quiet Place: The Road Ahead

A Quiet Place: The Road Ahead è un videogioco d'avventura horror in single player che segue una singolare storia di sopravvivenza a seguito dell'invasione di creature letali. All'interno di questo spin-off guideremo una giovane donna attraverso uno scenario apocalittico. Il titolo è uscito il 17 ottobre 2024 per Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC.

Mouthwashing

Siete fan delle atmosfere più vintage e dalle tinte più psicologiche? Allora Mouthwashing potrebbe fare al caso vostro! Il titolo uscito il 26 settembre 2024 per PC vi catapulterà in scenari orrorifici aventi come protagonista l'astronave mercantile Tulpar, dopo un misterioso incidente. L'avventura segue una narrativa non lineare e profondamente segnanti.

Withering Rooms

Pubblicato il il 5 aprile 2024 per Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC, Whitering Rooms è un titolo in grado di mixare le tinte horror più classiche ad alcune meccaniche rogue-like e souls-like, il tutto in uno scenario 2.5D dalle tinte lugubri. Riuscirà la protagonista Nightingale a trovare un modo per sfuggire dalla Dimora Mostyn, o diventerà abbastanza potente da controllarla?

Until Dawn

Riprogettato e migliorato per PC, Until Dawn permetterà di affrontare un avvincente horror slasher in cui ogni decisione può fare la differenza tra la vita e la morte. Uscito il 4 ottobre 2024 per PlayStation 5 e PC, questo titolo narra la storia di otto amici tornano al rifugio isolato in cui l'anno prima sono scomparsi due del loro gruppo, finiscono intrappolati nella gelida morsa della paura.

Reveil

Reveil è un thriller psicologico narrativo in prima persona incentrato su trama, rompicapi ed esplorazione. Uscito il 6 marzo 2024 per Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC, questo titolo horror esplora la psiche di Walter Thompson, e come tutto si colleghi al suo oscuro passato al circo dei fratelli Nelson.

Fear the Spotlight

Uscito per per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC il 22 ottobre 2024, Fear the Spotlight è una suggestiva avventura horror in terza persona con un inquietante mistero da svelare.

The Casting of Frank Stone

Sbarcato sugli scaffali il 3 settembre 2024 per Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC, The Casting of Frank Stone è un inquietante gioco horror capace di intersecare la maestria narrativa di Supermassive Games con l'universo di Dead by Daylight.