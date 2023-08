Stasera in TV: 3 film da non perdere, martedì 29 agosto

Se non sai cosa guardare stasera in TV, e tanto meno hai voglia di metterti a cercare qualcosa sulle varie piattaforme streaming, ti consigliamo noi tre film che stasera in TV (digitale) non puoi proprio perdere.

Saturno contro

Davide deve affrontare la malattia del suo compagno, Lorenzo. Gli amici provano a tirarlo su, ma non è semplice e Davide è ad un passo dalla depressione. Allo stesso tempo, però, anche gli amici hanno i loro problemi da affrontare. Antonio e Angelica, ad esempio, sono sposati da anni, ma stanno attraversando un periodo di crisi non indifferente.

Saturno contro è un film di Ferzan Özpetek, regista turco con cittadinanza italiana famoso per opere come Le fate ignoranti e Mine vaganti. Il suo cinema mescola melodramma e commedia attraverso film che hanno come focus principale il vero concetto di famiglia.

Con un cast stellare formato da Pierfrancesco Favino, Margherita Buy, Stefano Accorsi, Ambra Angiolini e Luca Argentero, Saturno contro andrà in onda stasera su LA5 alle 21:10.

La casa delle stelle

In una grande casa convivono un’affascinante star dell’epoca d’oro del cinema, un attore ormai sulla via del declino, uno sceneggiatore perspicace e un regista dal futuro radioso. Una giovane coppia irrompe nel loro equilibrio, cercando di convincere l’attrice a vendergli la casa. I restanti membri cercheranno in tutti i modi di evitarlo.

La casa delle stelle è un film di genere commedia, drammatico del 2019 diretto da Juan José Campanella con Graciela Borges e Oscar Martínez. Il regista argentino viene ricordato in particolare per l’Oscar al miglior film straniero del 2010 con Il segreto dei suoi occhi.

La casa delle stelle andrà in onda stasera su Rai 5 alle 21:15.

The Imitation Game

Durante uno dei momenti cruciali della seconda guerra mondiale, Alan Turing presta il suo aiuto nel decifrare il codice segreto nazista denominato Enigma. Il suo aiuto sarà fondamentale per salvare moltissime vite, ma è una vera e propria corsa contro il tempo quella che si svolge nel centro top secret di criptoanalisi del Regno Unito.

Diretto da Morten Tyldum e sceneggiato da Graham Moore, The Imitation Game è basato sul libro Alan Turing: The Enigma di Andrew Hodges. Lo scienziato è sempre rimasto nell’ombra a causa della sua omosessualità, vista all’epoca come una malattia.

Candidato a ben otto premi Oscar, vincendo quello per la miglior sceneggiatura non originale, e con un Benedict Cumberbatch in stato di grazia, The Imitation Game andrà in onda stasera su TV 2000 alle 22:30.