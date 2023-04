Warhammer 40k: boltgun, il nuovo shooter vecchio stile

Uno dei generi più famosi del mondo videoludico è quello degli action shooter. Tra i titoli di altri tempi conosciuti sicuramente da gran parte dei giocatori, troviamo Doom o Quake.

Ormai è difficile trovare giochi di questo stampo, essendosi evoluti in uno stile più moderno. Per fortuna, alcuni appassionati di giochi retrò hanno deciso di realizzare qualcosa che i fan di vecchia data apprezzeranno, Warhammer 40K: Boltgun.

Il vasto universo di Warhammer 40K

L’universo di Warhammer 40K è immenso e ricco di sfaccettature anche per quanto riguarda i suoi videogiochi. Molti conosceranno questo franchise per i modellini realizzati da Games Workshop, mentre altri per alcuni titoli usciti di recente, come Warhammer 40k: Darktide.

In parole povere, Warhammer 40K è ambientato in una galassia in un periodo di regressione tecnologica, dove umani ed altre razze aliene combattono per il dominio dell’universo.

Il tema principale è sicuramente quello della guerra, oltre al quale si intrecciano infinite possibilità di trame ed eventi che possono accadere nella vastità di questo universo.

La cronologia degli avvenimenti di questo franchise è in costante espansione da ormai tantissimi anni e i fan amano perdersi nei meandri di un universo vasto e intricato.

Nel corso degli anni, Games Workshop ha dato la licenza a molti sviluppatori con il compito di realizzare molteplici titoli di genere diverso ambientati nell’universo di Warhammer 40K.

Anche se molti non vedono l’ora di poter giocare al titolo presentato durante i The Games Awards 2022, Warhammer 40K: Space Marine 2, possiamo goderci nel frattempo una piccola perla realizzata da Auroch Digital.

Warhammer 40K: Boltgun, una lettera d’amore ai titoli degli anni ’90

Warhammer 40K: Boltgun è uno shooter retro che riprende a piene mani l’estetica e la grafica dei primi Doom.

Seguendo lo stampo dei vecchi giochi degli anni ’90, l’avventura ruota attorno alle avventure di un generico Space Marine armato di Boltgun che affronta orde di Chaos Space Marine e demoni.

Fin dal trailer di lancio, si nota come gli sviluppatori abbiano puntato tutto sui ricordi nostalgici dei giocatori degli anni ’90, facendo leva sulla loro passione per titoli cult e per l’universo di Warhammer 40K.

Il gameplay ha tutto ciò che si può aspettare da un titolo di questo genere, con uno stile di gioco frenetico, ricco di gore ed esplosioni, supportato da un arsenale devastante.

Un titolo retro moderno permette di avere i vantaggi di entrambe le ere: da un lato un gameplay semplice da capire ma molto complesso da masterare, dall’altro una grafica più pulita con comparto tecnico ottimizzato e fluido.

Warhammer 40,000: Boltgun arriverà il 23 maggio su PC tramite Steam, su Nintendo Switch e sulle console di Microsoft e di Sony. Ad oggi è già possibile prenotare il titolo a soli €21,99, perciò non lasciatevi sfuggire questa occasione!