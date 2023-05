Steam: 6 giochi gratuiti subito disponibili!

Indice dei contenuti Ecco i titoli gratuiti di Steam

Steam mette a disposizione 6 giochi gratis nello stesso momento in cui viene messo disponibile, sempre a titolo gratuito, lo sparatutto post-apocalittico Metro Last Light Definitive Edition (questo disponibile solo per un breve periodo).

Ecco i titoli gratuiti di Steam

Dubspace: un’avventura cyberpunk a gravità zero nei panni del fratello Mailcom, in una missione per scoprire oscure cospirazioni e determinare il destino della stazione spaziale di Zion.

Lies of Astaroth: un classico gioco di battaglia di carte strategiche in cui bisognerà collezionare le carte e destreggiarsi in battaglie definite dalla mappa di gioco.

Machine Heart: bisognerà immergersi negli accattivanti rompicapo inter-temporali per scoprire un segreto scioccante dietro il destino dell’umanità e di tutta la vita sulla Terra.

Battle Grid Prologue: gioco in cui il giocatore affronta implacabili orde aliene, raccoglie le loro risorse e assembla un inarrestabile squadrone di mech!

Orb Flight: un gioco rilassante in cui si vola e bisogna raccogliere delle sfere, il tutto, con una musica di sottofondo che dona la pace dei sensi.

The Unfallens Awakening: gioco in cui si affronteranno impegnative battaglie contro i boss dopo aver risvegliato i veri poteri del protagonista, di ritorno dall’esilio sotterraneo.

Tutti i giochi sono scaricabili, a quanto pare, senza limite di tempo. Per farlo basta essere registrati a steam e cliccare sull’icona “avvia gioco” oppure “aggiungi alla libreria”.

Sono disponibili altri giochi gratuiti sulla piattaforma, ad esempio Flappy Souls, il crossover tra un Dark Souls o Bloodborne e Flappy Bird. Oltre i titoli gratuiti e i soliti sconti settimanali sono disponibili anche delle demo, come quella del survival horror italiano Daymare 1994 Sandcastle, realizzato dal team di Invader Studios, che mette in mostra numerosi miglioramenti tecnici e alla formula di gioco rispetto al predecessore.

Su Hynerd.it potete trovare anche articoli, per essere aggiornati sui titoli gratuiti di Xbox Game Pass, Epic Games e Playstation Plus ogni mese.