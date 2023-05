Epic games store: arrivano i mega saldi di maggio 2023

Indice dei contenuti Gioco della settimana di Epic Games Store

Ogni settimana Epic Games Store offre uno o più giochi gratuiti da riscattare per i suoi utenti. Tramite un famoso e attendibile leaker, Billbil-kun, arriva la notizia che a breve Epic darà il via ai Mega Saldi 2023 e per l’occasione offrirà 8 giochi gratis a tutti gli utenti, il doppio rispetto al solito.

Stando alle dichiarazioni di Billbil-kun, i Mega Saldi dovrebbero svolgersi tra giovedì 18 maggio e il 15 giugno. Come ogni anno, oltre a un gran numero di giochi in saldo, Epic dovrebbe offrire anche un buono sconto del 25% per l’acquisto di qualsiasi prodotto, a patto che il totale della transazione superi i 14,99 euro. In precedenza, tale coupon si rinnovava dopo ogni acquisto, in pratica si poteva utilizzare all’infinito fino al termine dei Mega Saldi, ma non si sa ancora se anche questa volta sarà così.

EXCLUSIVE

Remember this tweet ?



There will be a surprise this year,



We won't get 4 giveaways during EGS Mega Sale 2023 like usual but,



We're getting 8* !



*2 giveaways per week



See you on May 18th to discover the 2 first giveaways#EpicGameshttps://t.co/LPdfJJF5J2 — billbil-kun (@billbil_kun) May 9, 2023

Come annunciato, i giochi dovrebbero essere otto nel periodo di saldi, ma il leaker non si è sbilanciato sulla “qualità” dei giochi, in quanto i titoli non sono ancora dati a sapersi.

Nel 2022, nello stesso periodo, i titoli regalati dall’Epic Games Store erano degli ottimi nomi:

Borderlands 3 – 19 maggio 2022

– 19 maggio 2022 Bioshock The Collection – 26 maggio 2022

– 26 maggio 2022 Wolfenstein: The New Order – 2 giugno 2022

– 2 giugno 2022 Maneater – 9 giugno 2022

Quindi potrebbe ripetersi anche quest’anno con titoli altisonanti.

Sicuramente fino all’18 maggio potrete riscattare il titolo della settimana, che stavolta consiste, nel bundle di The Sims 4. Potrebbe sembrare un solo omaggio, ma in realtà si tratta di un bundle con tre pacchetti per un singolo gioco.

The Sims 4 Bundle comprende i pacchetti Avventura nella giungla, Feste di lusso e Fashion Street.

In attesa di scoprire quali saranno questi titoli e che novità arriveranno sull’Epic Games Store, vi ricordiamo che scaricando il launcher di Epic potete avere accesso, oltre ai titoli regalati ogni settimana, anche ad altri giochi gratuiti come Fortnite o Rocket League.