Death stranding gratis su epic dal 18 maggio

Con l’inizio dei mega sconti di Epic Games arrivano anche titoli gratuiti più importanti rispetto al solito. Questa settimana, dal 18 fino al 25 maggio alle ore 17:00, si può trovare gratuitamente il gioco Death Stranding.

Il titolo era già stato rilasciato una volta, nei mesi precedenti, in modo gratuito da Epic. Ma, a quanto pare, si era trattato di un errore infatti era rimasto disponibile al riscatto per poco tempo. Ora invece sarà possibile riscattarlo per una settimana.

Scopriamo Death Stranding

Death Stranding è un titolo molto particolare che ha segnato il debutto di Kojima Productions nell’industria videoludica. Si tratta del primo titolo realizzato da Hideo Kojima, creatore della saga di Metal Gear Solid, e dal suo studio di programmazione dopo la scissione da Konami avvenuta nel 2015. l gioco è ambientato negli ex Stati Uniti d’America, dopo un evento cataclismatico nel quale devastanti creature hanno iniziato a vagare per la Terra e la società contemporanea ha cessato di esistere. Il giocatore prenderà il ruolo di Sam Porter Bridges (Norman Reedus), un corriere che ha come compito la consegna di provviste essenziali alle colonie ormai isolate e di riconnetterle grazie a una speciale rete di comunicazione.

Oltre a Norman Reedus, anche attori come Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Margaret Qualley, e Lindsay Wagner interpretano i personaggi principali nel gioco tramite motion capture, assieme ai registi Guillermo del Toro e Nicolas Winding Refn che hanno solo prestato la propria immagine. Nominato per molti premi, tra cui gioco dell’anno, Death Stranding ha ricevuto molte lodi per il doppiaggio dei personaggi, la colonna sonora e il comparto grafico.

Requisiti di sistema

Requisiti Minimi

Windows 10

CPU Intel Core i5-3470 / AMD Ryzen 3 1200

8GB di RAM

Scheda Video GeForce GTX 1050 da 3GB / AMD Radeon RX 560 da 4GB

Almeno 80GB di spazio libero sul dispositivo di archiviazione

Requisiti Consigliati

Windows 10

CPU Intel Core i7-3770 / AMD Ryzen 5 1600

8GB di RAM

Scheda Video GeFroce GTX 1060 da 6GB / AMD Radeon RX 590

Almeno 80GB di spazio libero sul dispositivo di archiviazione

Con l’inizio dei Mega Sconti su Epic Games viene anche introdotto il sistema di Ricompense grazie a cui d’ora in avanti sarà possibile recuperare il 5% delle somme spese nell’acquisto di videogiochi, espansioni, abbonamenti e valuta virtuale su Epic Games Store, ivi compresi i V-buck di Fortnite.