Steam: altri 6 titoli gratuiti per tutti gli iscritti

Anche questa settimana Steam mette a disposizione 6 giochi completamente gratuiti, scaricabili per tutti gli iscritti alla piattaforma digitale. La maggior parte sono di uscita recente, quindi davvero delle novità che per il momento sono scaricabili senza pagare nulla.

I sei nuovi titoli gratuiti di Steam

Hero’s Land

Si tratta di un gioco di sopravvivenza multigiocatore e open world in stile cartoon, dove si possono sbloccare eroi man mano che si avanza con il gioco, oppure addestrare animali domestici che possono essere utilizzati in combattimento.

Drakensang Online

Un videogioco di genere fantasy RPG in 3D, sviluppato dalla Bigpoint, in cui è possibile vestire i panni di un mago, di un guerriero, di un cacciatore o di un nano. Si possono creare fino a 5 personaggi per account. Ambientato in un mondo magico, pieno di meraviglie e di pericoli, dove esseri antichissimi e ormai dimenticati riemergono dalle tenebre del passato. Il compito degli eroi sarà quello di cercare di sopravvivere!

Bright Tracer

Si tratta di un gioco di corsa ad alta velocità in cui bisogna sfrecciare attraverso un cyberspazio invaso da un virus. Lo scopo del gioco è avanzare nei vari livelli fino ad arrivare al Capo dei virus. Il tutto schivando i vari ostacoli e i vari nemici. Un gioco in esclusiva su Steam.

Divided Skies

Vestendo i panni di Kyra, un membro della banda Nadaka, i giocatori devono volare attraverso i bassifondi della futuristica Mumbai e completa varie missioni. Il tutto trasportando miglioramenti tecnologici e meccanici illegali e combattendo contro le bande rivali.

Chicken Tricks

Interpretando un pulcino che cresce con il proseguire del tempo, lo scopo del gioco è quello di evitare di essere trasformati in pollo fritto combattendo contro le orde di nemici.

inAntrum – Prototype

Non si tratta di un gioco completo, ma del primo ingresso di 90 minuti nel mistico mondo fantasy di Antrum. Un suggestivo gioco di ruolo, d’azione e avventura in 3D, in cui si vestono i panni di Fynn e bisogne infiltrarsi nella capitale di Heaven per riportare la pace. Anche il gioco principale, Antrum, sarà disponibile su Steam.

Disponibile su Steam anche la demo per PC di Amnesia The Bunker, anche lei in download gratuito. Su Hynerd.it potete trovare i giochi rilasciati la settimana scorsa, sempre a titolo gratuito.